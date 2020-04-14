特朗普：新冠病毒来自武汉实验室？美正调查

（德国之声中文网）路透社报道说，新型冠状病毒的源头仍是个谜。美国参谋长联席会议主席麦利（Mark Milley）周二（4月14日）表示，美国情报部门的初步评估是，新型冠状病毒可能是自然产生的，并非在中国一家实验室人工制造。但麦利表示，两种说法都不能完全确定。

周三，福克斯新闻网报道称，美国政府内多个消息源表示，现在"更为相信"，新型冠状病毒来自武汉的一个实验室，但并非作为生化武器，而是中国希望与美国竞争，以显示其识别与抗击病毒的能力可与美国持平，或超过后者。

福克斯报道称，这些消息源获得了中国政府疫情早期行动细节的简报，并看到相关材料。报道称，这些消息源相信，该病毒最初的传播是由蝙蝠传到人，而"零号病人"曾在该实验室工作，后来该病毒传播至武汉的人口中。

福克斯报道称，消息源表示，"更为相信"的态度是来自加密和公开的文档和证据。福克斯向消息源要求直接看到证据，消息源强调：与许多情报一样，这尚未得到最终确认，也不应当这样来定性。一些政府内部人员、情报人员和流行病学人士持更为怀疑的态度，而调查仍在进行中。

报道称，所有消息源都认同的是，中国政府对新型冠状病毒的数据和信息进行了广泛的掩盖。

福克斯报道同时转述了《华盛顿邮报》周二的一篇报道，其中称，2018年1月，美国大使馆官员曾发电文警告，武汉病毒研究所实验室的安全度不足，此外，该研究所在进行有关蝙蝠冠状病毒的有风险实验。

在白宫周三的记者会上，特朗普被问及有关病毒从武汉实验室漏出的报道。他说："我们越来越多的听到这个说法……我们正在对这一糟糕的情况进行一项非常彻底的调查。"

路透社评述说，在此次疫情中，特朗普试图强调美国与中国的强大关系；美国在个人防护装备上依赖于中国，美国医疗工作者急需这些装备。

中国外交部：世卫组织表示没有证据

中国外交部周四称，世卫组织表示，没有证据证明，新型冠状病毒是在实验室制造的。据路透社报道，外交部发言人在例行记者会上表示，世卫组织官员多次作出这一表态。

2月，中国由国家支持的武汉病毒研究所驳斥了有关病毒可能是在其实验室合成并外泄的说法。

美国国务卿蓬佩奥周三表示，非常需要中国政府"开放"，来帮助解释"这一病毒究竟是如何传播的"。他说："中国政府需要自我澄清。"

目前科学界较广泛的共识是，新型冠状病毒来自蝙蝠。

特朗普等官员曾对中国官方宣布的死亡数据（约3000人）深表怀疑。目前美国的死亡人数已超过2万人。周三，他再次提及这一话题，称美国的病例更多是因为"有更多的病例报告"。他说："你真的相信这么大的一个叫中国的国家的那些数字吗？有人真地相信吗？"

苗子/达扬（路透社等）