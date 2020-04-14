 特朗普：新冠病毒来自武汉实验室？美正调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普：新冠病毒来自武汉实验室？美正调查

美国总统特朗普周三表示，其政府正在试图确定，新型冠状病毒是否是从武汉一个实验室开始传播的。 中国外交部表示，世卫组织多次表态，没有证据证明该病毒是在实验室制造的。

USA Washington | Präsident Trump während Pressekonferenz (Getty Images/A. Wong)

特朗普周三表示，其政府正在试图确定，新冠病毒是否是从武汉一个实验室开始传播

（德国之声中文网）路透社报道说，新型冠状病毒的源头仍是个谜。美国参谋长联席会议主席麦利（Mark Milley）周二（4月14日）表示，美国情报部门的初步评估是，新型冠状病毒可能是自然产生的，并非在中国一家实验室人工制造。但麦利表示，两种说法都不能完全确定。

DW.COM

在肺炎疫情阴影下，谣言似乎传播得比病毒还快。一些流传在社交媒体的文章，将新冠病毒视作人为制造的“生化武器”，甚至还称其可以“精准攻击”华人；也有传言称实验室泄漏病毒造成疫情。这些“阴谋论”究竟有没有科学依据？又是什么样的舆论生态使得它们广为传播？ (13.02.2020)

新型冠状病毒疫情爆发以来，科学界对病毒确切来源尚未得出结论。因此，与此有关的猜测和传言一直没有平息，一些矛盾的说法引起公众更多怀疑。近日一批国际学者联署发声，谴责各种阴谋论。 (20.02.2020)

在疫情爆发以来，中国坚称保持透明，并批评对此表示怀疑的美国官员。而特朗普政府的一名高级官员上周表示，如果中国允许美国直接与武汉的实验室合作，那么全球许多人的生命就可以得到拯救。 (16.04.2020)

周三，福克斯新闻网报道称，美国政府内多个消息源表示，现在"更为相信"，新型冠状病毒来自武汉的一个实验室，但并非作为生化武器，而是中国希望与美国竞争，以显示其识别与抗击病毒的能力可与美国持平，或超过后者。

福克斯报道称，这些消息源获得了中国政府疫情早期行动细节的简报，并看到相关材料。报道称，这些消息源相信，该病毒最初的传播是由蝙蝠传到人，而"零号病人"曾在该实验室工作，后来该病毒传播至武汉的人口中。

福克斯报道称，消息源表示，"更为相信"的态度是来自加密和公开的文档和证据。福克斯向消息源要求直接看到证据，消息源强调：与许多情报一样，这尚未得到最终确认，也不应当这样来定性。一些政府内部人员、情报人员和流行病学人士持更为怀疑的态度，而调查仍在进行中。

报道称，所有消息源都认同的是，中国政府对新型冠状病毒的数据和信息进行了广泛的掩盖。

福克斯报道同时转述了《华盛顿邮报》周二的一篇报道，其中称，2018年1月，美国大使馆官员曾发电文警告，武汉病毒研究所实验室的安全度不足，此外，该研究所在进行有关蝙蝠冠状病毒的有风险实验。

在白宫周三的记者会上，特朗普被问及有关病毒从武汉实验室漏出的报道。他说："我们越来越多的听到这个说法……我们正在对这一糟糕的情况进行一项非常彻底的调查。"

路透社评述说，在此次疫情中，特朗普试图强调美国与中国的强大关系；美国在个人防护装备上依赖于中国，美国医疗工作者急需这些装备。

China Wuhan Labor testet auf Coronavirus (AFP)

中国外交部称，世卫组织表示没有证据证明，新型冠状病毒是在实验室制造的

中国外交部：世卫组织表示没有证据

中国外交部周四称，世卫组织表示，没有证据证明，新型冠状病毒是在实验室制造的。据路透社报道，外交部发言人在例行记者会上表示，世卫组织官员多次作出这一表态。

2月，中国由国家支持的武汉病毒研究所驳斥了有关病毒可能是在其实验室合成并外泄的说法。

美国国务卿蓬佩奥周三表示，非常需要中国政府"开放"，来帮助解释"这一病毒究竟是如何传播的"。他说："中国政府需要自我澄清。"

目前科学界较广泛的共识是，新型冠状病毒来自蝙蝠。

特朗普等官员曾对中国官方宣布的死亡数据（约3000人）深表怀疑。目前美国的死亡人数已超过2万人。周三，他再次提及这一话题，称美国的病例更多是因为"有更多的病例报告"。他说："你真的相信这么大的一个叫中国的国家的那些数字吗？有人真地相信吗？"

苗子/达扬（路透社等）

相关内容

USA Corona-Pandemie PK Trump

美各州讨论解封时程 特朗普怒怼抗疫不利指控 14.04.2020

随着各国确诊与病亡数字逐渐趋缓，美国各州开始针对解除封锁与重启商业活动展开讨论。然而，在美国各州州长展开区域合作的同时，美国总统特朗普周一也重申总统才拥有决定何时解除封锁的权利，并利用白宫记者会回应各界对他防疫政策的批评。

Symbolbild Hauskatz - Katzenjunge

猫也是传播冠状病毒的推手？ 07.04.2020

一项研究表明，在实验室条件下，雪貂和猫也会在其同类之间相互感染冠状病毒。其它宠物危险显然没有这么大。

Schweiz Genf | WHO: Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

特朗普暂停金援世卫惹议 华盛顿拨款其他组织 16.04.2020

在美国总统特朗普宣布暂停美国贡献给世卫的年度预算后，世卫秘书长谭德塞对此决定表示遗憾，而美国众议院议长佩洛西则表示将努力阻止特朗普的决定生效。与此同时，IMF与G20都宣布将提升给予贫穷国家的新冠基金。

广告

媒体看中国

USA Coronavirus US-Präsident Donald Trump (picture-alliance/AP Images/A. Brandon)

德语媒体：特朗普踢了“一记乌龙球”

德广联一篇报道指，即便特朗普与世卫组织的龃龉引发批评，一些专家却认同他有关世卫组织太过听从北京的看法。《新苏黎世报》认为，特朗普等于是邀请北京扩大影响。  