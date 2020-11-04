特朗普斥「非法」计票 诉诸最高法院

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在当地时间11月5日晚间7点30分召开新闻发布会，这是他自11月4日选举开票之夜以来首次公开露面。他在演说一开始便强调，如果计票人员只计算「合法」的票，那麽他很显然已赢得选举。然而，他接着说：「如果他们计算『非法选票』，他们可以从我们手中『偷走』这场选战。」

然而，特朗普在做上方陈述时，却没有提出证据。此外，特朗普在新闻发布会上也说，目前有非常多选战相关的诉讼正在进行中，并再次质疑邮寄选票有舞弊的嫌疑。特朗普说：「我相信我们能轻易赢得大选，目前我们也提出很多大选相关的诉讼。最高法院可能会听取这些诉讼。」

特朗普还称民主党从来都不认为他们能赢得选战，并指控民主党运用邮寄选票来从事「选举诈欺」。然而，特朗普未能在记者发布会上举例证明大选期间有任何选举诈欺的案例，目前也未有任何媒体报导能证实美国大选开票至今，出现选举诈欺的情况。

特朗普甚至称宾州等地的计票都是「腐败的民主党政治机器」的一部分，并强调目前仍未发布大选结果的几个「摇摆州」的投票机器，都被民主党掌控。但事实上，乔治亚州的州长来自共和党，而亚利桑那州目前仍在计算选票。

在特朗普结束演说後，共和党前参议员桑托勒姆 (Rick Santorum) 在美国有线电视网 (CNN) 的选战报导中，重批特朗普在记者发布会上的言论，形容特朗普所谓的「选举诈欺」的指控与事实不符。

桑托勒姆告诉CNN：「任何在职的共和党政治人物都不会支持特朗普的说法。我们目前并不清楚美国大选是否出现选举诈欺的情况，所以当一个总统在没有证据的情况下，说出这样的言论是非常危险的。」

此外，民主党总统候选人拜登也在推特上发表推文，表示没有人可以从美国人民手中夺走民主，并强调这样的情况不论现在或是未来都不会发生。他写道：「美国已经历了很多，打过太多场战争并且挺过了很多挑战。我们不能让这样的情形发生。」

关键州选情持续胶着

同一天，剩馀的几个关键州的选情仍呈现胶着状态。宾州的州务卿11月5日晚间在记者发布会上表示，该州的计票过程十分安全。她预估，宾州能在当地时间11月6日结算剩馀的30万张选票。

然而，特朗普的竞选团队已对宾州提出诉讼，试图要求宾州停止计算邮寄选票。宾州认定所有邮戳上显示为选举日邮寄选票为合法选票，并准许计票人员在大选日之後的3天完成计票。宾州州务卿说，该州收到的「邮寄延迟」的选票比预期少很多，并重申未有任何证据显示这些邮寄选票有选举诈欺的情况。

根据美国有线电视网 (CNN) 的报导，特朗普的竞选团队顾问在他5日晚间发表演说前透露，他们认为目前选情对特朗普不利，并称「特朗普需要神的帮助才能扭转选情」。另一位竞选团队顾问也向CNN坦承：「目前选情对特朗普不利。」

目前宾州丶北卡罗来纳州丶乔治亚州丶亚利桑那州与内华达州都尚未完成计票。根据美联社的最新出口民调，乔治亚州目前仍有1%的选票未被计算，特朗普在该州暂时保有0.1%的领先。宾州则是仍有11%的选票未完成计票，特朗普目前仅保有1%的领先优势。在亚利桑那州，目前仍有10%的选票未完成计票，拜登目前保有约1.9%的领先。

特朗普团队过去几日在多州都发起选举诉讼，目前费城的联邦法官已针对诉讼做出初步判决，他证实宾州计票人员让特朗普团队的选举观察员能公平的观察计票过程。此前，特朗普团队在诉讼中称特朗普的选举观察员遭到不公平对待，无法行使权力观察选举。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)

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