特朗普敦促英国无协议退欧

（德国之声中文网）此前，这位以"敢言"著称的美国总统还曾对《太阳报》表示，前外交大臣约翰逊（Boris Johnson）将是接替特雷萨·梅的"极好"的首相人选。现任首相梅因其同欧盟达成的脱欧协议无法获得议会支持而宣布将于6月7日辞职。周一开始，特朗普将对英国展开为期三天的访问，并将会晤英国女王伊丽莎白二世和特雷萨·梅首相。

接受《星期天泰晤士报》采访时，特朗普称，在脱欧问题上，英国政府应遵循他的谈判艺术。"如果你得不到你想要的协议，如果你得不到公平的协议，那你就应当离开。"

谈及脱欧费用时，特朗普对这家媒体表示："如果我是他们，我不会支付这笔500亿的费用。我不会支付，这是一笔很大的数字。"

特朗普还表示，疑欧派以及民粹主义政治家、英国脱欧党主席法拉奇（Nigel Farage）应参加英国同欧盟的脱欧谈判。特朗普说："他是一名充满智慧和可以提供多种选项的人。"不过，他同时也表示，他知道英国有关当局不会同意法拉奇参加谈判。

2016年的一次全民公投中，多数英国人主张离开欧盟。按照原定计划，英国本应于今年三月正式脱离欧盟，但因具体脱欧程序不能取得共识，退欧日期已经两度延迟。

在脱欧具体形式上，以梅首相为首的保守党和议会一直无法达成共识。经历多次表决失败后，梅被迫宣布将于本周五辞职。保守党内，已有十多名议员对接替党主席和首相职务，表现出兴趣，其中约翰逊的当选机会曾最为看好。

脱欧意味着英国将采取独立的商贸政策，因此，英国方面希望此次特朗普来访将有助于英美签署自由贸易协定。

鉴于特朗普在对待墨西哥、加拿大和中国的商贸政策方面，坚持采取"美国第一"政策，一些保守党议员也担心，面对庞大的美国，英国有可能不得不接受一些不平等的协议。

特朗普访英期间，伦敦预计将举行一系列示威活动。伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）在《观察家报》撰文指出，极右势力对全球造成的威胁与日俱增，而美国总统则是"最令人震惊的例证之一。"

他表示，特朗普的分裂行为是对美国立国之本，即平等、自由和宗教自由的叛逆。

萨迪克·汗还表示，法拉奇和匈牙利总理奥尔本等民粹主义政治家正在利用"20世纪法西斯分子的惯用离间手段赢得支持，但他们却在利用全新的阴险手段来散布他们的主张。"

达扬 / 任琛 （法新社）