特朗普政策转弯 美国延缓撤军叙利亚

(德国之声中文网) 美国国家安全顾问博尔顿周日(1月6日)表示，除非「伊斯兰国」（IS）武装分子被彻底击溃，还有美国盟军库尔德战士得到保护，否则美国军队不会离开叙利亚东北部。他强调，撤军没有时间表。这个说法与美国总统特朗普上个月突然宣布要在几周内完成撤军不一致。

特朗普则是在华盛顿与记者交谈时重申了对撤军的承诺，但他补充说「从未说过会这么快就行动」。12月19日他在推特上發布的影片中公告说，IS已被击败，且叙利亚约2千名美军将全数撤回美国。

库尔德盟军的安全

特朗普的决定遭到美国盟友的批评，并导致美国国防部长马蒂斯辞职。这项公告还引發争议，担心土耳其会利用美国撤军攻击美国盟友-叙利亚库尔德人民保护部队（YPG）。土耳其认为YPG是与土国内库尔德叛乱分子有关系的恐怖组织。

博尔顿周日表示，除非土耳其保证不会攻击YPG，否则美国不会退出叙利亚。他说:「我们认为土耳其在与美国完全协调和得到美国同意前不应采取军事行动。」他也补充提到，美国已要求库尔德人「立刻站稳脚步」，并且不要向忠于叙利亚总统巴沙尔阿萨德的政府军或俄罗斯寻求保护。

计划从以色列前往土耳其的博尔顿强调，他在与包括土耳其总统埃尔多安在内的土耳其官员会谈时，会强调保护库尔德部队的必要性。

夏立民/罗法 （美联社、法新社、路透社）