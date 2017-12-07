 特朗普政敌收到炸弹包裹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2018

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时政风云

特朗普政敌收到炸弹包裹

美国發生多起爆裂物包裹事件。这些包裹分别被寄给前总统欧巴马、前国务卿希拉蕊和许多重要的政治人物。CNN位于纽约的办公室也收到了可疑包裹。

USA Verdächtiges Paket in Bürogebäude in New York (picture-alliance/AA/A. Ozdil)

在美国即将举办期中选举之际，炸弹包裹事件让所有人绷紧神经。

(德国之声中文网)  美国週三(10月24日)拦截了许多发送给知名政治人物的爆裂物。这些人当中，许多是美国总统特朗普的政敌，包括前总统奥巴马、前总统比尔·克林顿、前国务卿希拉里·克林顿、前司法部长霍尔德(Eric Holder)，和前中央情报局局长布伦南(John Brennan)。其中，布伦南的包裹被寄送到CNN的纽约办事处。幸好这些可疑包裹皆被及时拦下，没有造成伤亡。

所有包裹的退回地址，都是民主党全国委员会领导人，众议员舒玆 (Debbie Wasserman Schultz)的办公室地址。警方也派遣炸弹拆除机器人前往处理送往她办公室的可疑包裹。

谁引政治暴力？

特朗普立即发表声明，谴责「政治暴力行为和威胁」，并表示美国不允许这类事件。但反对党议员认为这么做并不够。民主党领导人指责特朗普，认为是他引發这类的政治暴力事件，并指控他纵容肢体暴力，以言行分裂美国人。

参议员舒默和代表佩洛西在声明中表示，「特朗普支持在夏洛茨维尔杀死一名年轻女子的新纳粹分子，也把新闻自由称作人民的敌人，这些作法都对美国造成相当大的负面影响。」

USA Bill und Hillary Clinton | ARCHIV (picture-alliance/AP Photo/W. McNamee)

美国前总统克林顿住所技术人员透过筛检邮件技术發现爆裂装置邮包。克林顿夫妇目前住在纽约市郊区。

事件尚未落幕

联邦调查局警告，可能还有爆裂物包裹被邮寄到其他地方。已带回的可疑包裹目前被送到弗吉尼亚州匡蒂科的FBI实验室进行分析。纽约警察专员奥尼尔（James O'Neill）描述，指名给布伦南（Brennan），被送往CNN的包裹中有「即时爆炸装置」。一些美国媒体称，爆裂物可能是会致命的管式炸弹。有一些包裹中还有装着白色不明粉末的袋子。

夏立民/杨威廉（美联社、路透社）

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