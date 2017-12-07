特朗普政敌收到炸弹包裹

(德国之声中文网) 美国週三(10月24日)拦截了许多发送给知名政治人物的爆裂物。这些人当中，许多是美国总统特朗普的政敌，包括前总统奥巴马、前总统比尔·克林顿、前国务卿希拉里·克林顿、前司法部长霍尔德(Eric Holder)，和前中央情报局局长布伦南(John Brennan)。其中，布伦南的包裹被寄送到CNN的纽约办事处。幸好这些可疑包裹皆被及时拦下，没有造成伤亡。

所有包裹的退回地址，都是民主党全国委员会领导人，众议员舒玆 (Debbie Wasserman Schultz)的办公室地址。警方也派遣炸弹拆除机器人前往处理送往她办公室的可疑包裹。

谁引發政治暴力？

特朗普立即发表声明，谴责「政治暴力行为和威胁」，并表示美国不允许这类事件。但反对党议员认为这么做并不够。民主党领导人指责特朗普，认为是他引發这类的政治暴力事件，并指控他纵容肢体暴力，以言行分裂美国人。

参议员舒默和代表佩洛西在声明中表示，「特朗普支持在夏洛茨维尔杀死一名年轻女子的新纳粹分子，也把新闻自由称作人民的敌人，这些作法都对美国造成相当大的负面影响。」

事件尚未落幕

联邦调查局警告，可能还有爆裂物包裹被邮寄到其他地方。已带回的可疑包裹目前被送到弗吉尼亚州匡蒂科的FBI实验室进行分析。纽约警察专员奥尼尔（James O'Neill）描述，指名给布伦南（Brennan），被送往CNN的包裹中有「即时爆炸装置」。一些美国媒体称，爆裂物可能是会致命的管式炸弹。有一些包裹中还有装着白色不明粉末的袋子。

夏立民/杨威廉（美联社、路透社）