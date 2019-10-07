特朗普政府拒绝配合众议院弹劾调查

（德国之声中文网）过去几天特朗普本人以及白宫方面就曾试图阻止有关"通乌门"的弹劾案调查。本周二（10月8日），白宫方面正式表态，白宫法律顾问西波隆（Pat Cipollone）在写给众议院议长佩洛西以及监督委员会三位民主党主席的信函中明确表示，特朗普政府拒绝与众议院进行任何形式的合作。

信函中指出，这项调查出于"纯粹的政治"动机，调查缺乏法律依据，哪怕连表面的公正都做不到，甚至连最基本的法治国家原则都缺失。政府不会参与这场"党派政治闹剧"。

白宫方面一名代表表示，政府任何工作人员都不被允许在监督委员会作证。即便是有法律约束力的传唤也将被拒绝。

众议院议长佩洛西迅速发表声明谴责白宫的做法。她说，非法掩盖特朗普政府向外国政府施压的真相，目的就是为了影响2020年的大选。"总统先生，您并不凌驾于法律之上，"佩洛西警告说，"您将对这一切承担责任。"她还说，所有掩盖总统滥权事实的努力都将被看作是阻碍调查的新证据 。

美国民主党人在总统"通乌门"事件曝光后寻求对特朗普进行弹劾。众议院的调查为弹劾提供基础。调查的内容是特朗普试图借助乌克兰政府的帮助获得有关2020年总统大选民主党竞选人拜登的负面材料。民主党人认为，特朗普的做法明显就是滥权。

白宫方面认为，众议院议长佩洛西在宣布启动弹劾调查前没有让全院表决（违背正当程序），但民主党方面则颇不以为然。民主党方面认为，目前只是收集证据的阶段，没有必要要求全院表决。

周二，白宫方面禁止美国驻欧盟大使桑德兰（Gordon Sondland）前往众议院提交证词。桑德兰是"通乌门"事件中的核心人物，众议院情报委员会向他发出传票，要求他于10月16日接受传唤。

另一个应该于周五在众议院情报委员会提交证词的关键人物是前美国驻乌克兰大使约万诺维奇(Marie Yovanovitch)。

洪沙/李鱼（法新社）