 特朗普放话: 国家进入紧急状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2019

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时政风云

特朗普放话: 国家进入紧急状态

美国联邦政府部份停摆至今，已经过了19天，特朗普仍然坚持要建造美墨边境墙，丝毫没有让步。昨日他视察边境时威胁: 若有必要，他能绕过国会，拿到他要的预算。

USA Shutdown l Präsident Donald Trump wirbt in Texas für die Mauer (picture alliance/Zumapress/J. Lara)

特朗普前往德州进行边境视察，宣称若有必要，会动用总统职权来解决政治僵局

(德国之声中文网) 特朗普宣称，若有必要，他将宣布国家进入紧急状态，以得到在美墨边境筑墙的经费。

特朗普坚持要在美墨边境筑墙，遭到民主党议员反对。 双方僵持不下，预算案未通过造成政府停摆，上万公务员被迫放无薪假。

特朗普说：「我绝对有权宣布国家进入紧急状态。 」他接着说：「我现在还没有准备要这么做，但是如果有必要的话，我会宣布。 」

一旦他动用总统职权，宣布国家进入紧急状态，就可绕过民主党议员对国家预算的控制权，把国防部的经费拿来挪作建造围墙。

DW.COM

特朗普争取造墙经费，民主党坚决反对。 这个僵局预计会「跨年」进入明年一月。 (28.12.2018)

圣诞节，特朗普没去度假，还在为美墨边界的围墙预算和民主党僵持不下。 但是围墙还没盖起来，就已经有移民男童在边界告别人世，再也没有入境美国的可能。 (26.12.2018)

与特朗普亲近的中立民主党参议员曼钦（Joe Manchin）认为，如果特朗普当真采取行动，宣布国家进入紧急状态，这是特朗普的「不对」，但也是「唯一的解决方法」。 他也预测，只要特朗普一宣布，参议员们马上就会开始表决对联邦政府预算案，政府就可以恢复运作。

原订礼拜五（1月11日）发薪日，会有将近80万名公务员拿不到薪水。 当中有大约一半的人都与国家安全密切相关，包括典狱长与机场海关人员，就算拿不到薪水也得继续工作。 其他人则被安排在家放假。

USA Shutdown l Präsident Donald Trump wirbt in Texas für die Mauer (picture-alliance/Xinhua/T. Shen)

特朗普有时后说他「几乎肯定会宣布」国家进入紧急状态，有时又说「还没准备好」，令人摸不着头绪

前往边界视察

1月10日当地时间下午四点，特朗普到德州-墨西哥边界进行视察。

他看见的是，被非法移民杀害的被害人家属、毒品与枪械的流入等。

他说非法移民与毒品走私在边界十分泛滥。 然而，研究显示，美墨边界的非法移民已经来到二十年新低，毒品主要也是透过港口而非边界进行走私。

特朗普坚持，因为美墨边境墙是他的核心政见，所以如果国会要让预算案通过、让联邦政府恢复运作，就必须要将美墨边境墙会花费的57亿美元加进预算中。

他原本计划在1月22日前往瑞士达沃斯世界经济论坛，但是因为国内政治僵局，决定取消行程。

中国方面，将会由中国国家副主席王岐山出席达沃斯论坛并致词。 至于王岐山是否能与特朗普在论坛上会谈，中国外交部发言人陆慷表示「没有听说」。 如今，既然特朗普宣布取消行程，双方就不会有会面的可能。

罗法/杨威廉（路透社、美联社）

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