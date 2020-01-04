特朗普放言已瞄准伊朗52处目标

（德国之声中文网）特朗普称，美国已经瞄准了伊朗52处目标。如果美国人或者美国设施遭到袭击，美军将袭击这些目标。他说，52个目标代表1979年末遭伊朗扣留长达一年的52名美国人质。特朗普在推特上还称，有些目标对伊朗和伊朗文化具有重要意义，这些目标和伊朗本身将遭到非常快速，非常猛烈的打击。"美国不想再听威胁了"，他补充道。

特朗普还再次为有目标地杀死伊朗伊斯兰革命卫队"圣城军"指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）做辩护。苏莱曼尼死后，特朗普曾称他为世界上"头号恐怖分子"。伊朗当地时间1月3日凌晨，美军在巴格达机场附近使用无人机炸死苏莱曼尼，德黑兰领导层继而宣布要实施严厉报复。德黑兰方面扬言，将袭击美国在伊拉克或者在其它中东国家的目标。

苏莱曼尼的尸体现已从伊拉克运回伊朗西南部的阿瓦斯（ Ahwas）。伊朗几乎所有的电视台都转播了数万人上街游行悼念苏莱曼尼的场面。伊朗还计划在马什哈德（Maschad）和库姆（Ghom)的烈士陵园以及德黑兰举行悼念活动。伊朗领导层将参加德黑兰的悼念活动。葬礼本身将于下周二在苏莱曼尼的家乡，位于伊朗南部的克尔曼（Kerman)举行。

哀悼者在伊拉克圣城卡尔巴拉为苏莱曼尼送葬

伊拉克此前也为苏莱曼尼和被美军无人机炸死的其他人举行了悼念游行。数万伊拉克人在巴格达举行游行，高喊反美口号，并呼吁当局进行报复。

周六晚，驻扎着美军士兵的伊拉克巴拉德空军基地 （Al-Balad）和巴格达市中心的一个基地遭到两枚火箭袭击。美军领导的"坚定决心行动"发言人表示，将进一步加强伊拉克各基地的安全措施。他说，袭击没有造成美国士兵受伤，但可能有伊拉克平民受伤。

乐然/张筠青（路透社、美联社等）