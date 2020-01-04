 特朗普放言已瞄准伊朗52处目标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普放言已瞄准伊朗52处目标

伊朗将军苏莱曼尼被美军无人机炸死后，美国总统特朗普再次放狠话，在推特上警告德黑兰领导层不要试图报复。

USA Miami Donald Trump (picture-alliance/ZUMA Wire/TNS/P. Portal)

（德国之声中文网）特朗普称，美国已经瞄准了伊朗52处目标。如果美国人或者美国设施遭到袭击，美军将袭击这些目标。他说，52个目标代表1979年末遭伊朗扣留长达一年的52名美国人质。特朗普在推特上还称，有些目标对伊朗和伊朗文化具有重要意义，这些目标和伊朗本身将遭到非常快速，非常猛烈的打击。"美国不想再听威胁了"，他补充道。

特朗普还再次为有目标地杀死伊朗伊斯兰革命卫队"圣城军"指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）做辩护。苏莱曼尼死后，特朗普曾称他为世界上"头号恐怖分子"。伊朗当地时间1月3日凌晨，美军在巴格达机场附近使用无人机炸死苏莱曼尼，德黑兰领导层继而宣布要实施严厉报复。德黑兰方面扬言，将袭击美国在伊拉克或者在其它中东国家的目标。

苏莱曼尼的尸体现已从伊拉克运回伊朗西南部的阿瓦斯（ Ahwas）。伊朗几乎所有的电视台都转播了数万人上街游行悼念苏莱曼尼的场面。伊朗还计划在马什哈德（Maschad）和库姆（Ghom)的烈士陵园以及德黑兰举行悼念活动。伊朗领导层将参加德黑兰的悼念活动。葬礼本身将于下周二在苏莱曼尼的家乡，位于伊朗南部的克尔曼（Kerman)举行。

Irak Kerbela | Begräbnis Ghassem Soleimani, Kommandant der Al-Quds-Brigaden, Iran (picture-alliance/AP Photo/K. Mohammed)

哀悼者在伊拉克圣城卡尔巴拉为苏莱曼尼送葬

伊拉克此前也为苏莱曼尼和被美军无人机炸死的其他人举行了悼念游行。数万伊拉克人在巴格达举行游行，高喊反美口号，并呼吁当局进行报复。

周六晚，驻扎着美军士兵的伊拉克巴拉德空军基地 （Al-Balad）和巴格达市中心的一个基地遭到两枚火箭袭击。美军领导的"坚定决心行动"发言人表示，将进一步加强伊拉克各基地的安全措施。他说，袭击没有造成美国士兵受伤，但可能有伊拉克平民受伤。

乐然/张筠青（路透社、美联社等）

DW.COM

特朗普： 是制止、而不是发动战争

美国总统特朗普将被杀死的伊朗将军苏莱曼尼描述为世界"头号恐怖分子"。他说，美国通过打击行动阻止、而不是开始了一场战争。周六，数千人在巴格达参加了斯莱曼尼等的葬礼。 (04.01.2020)  

相关内容

USA Präsident Donald Trump in in Palm Beach

特朗普： 是制止、而不是发动战争 04.01.2020

美国总统特朗普将被杀死的伊朗将军苏莱曼尼描述为世界"头号恐怖分子"。他说，美国通过打击行动阻止、而不是开始了一场战争。周六，数千人在巴格达参加了斯莱曼尼等的葬礼。

Irak | Bagdad: USA Flagge mit Fußabdrücken

伊朗将军遭定点清除 中东危局一触即发 03.01.2020

美伊关系陷入一触即发的危险边缘：美国在伊拉克境内发射导弹，击毙包括伊朗精锐部队司令在内的多名伊朗高级军官。德黑兰声称将采取“严厉报复措施”。

Bildkombo Kim Jong-un Xi Jinping Donald Trump

民调：美、中、朝、俄、伊领导人，谁最危险？ 25.12.2019

一项民调显示，德国人认为美国总统特朗普对世界和平的危害要大于俄罗斯总统普京、朝鲜统治者金正恩、中国国家主席习近平以及伊朗领袖哈梅内伊。

广告

媒体看中国

Peking Staatsbesuch Trump in China (picture-alliance/dpa/A. Wong)

德语媒体：欧洲优先！

《明镜周刊》指出，中美两国的贸易战和科技战短期内不会告终，欧盟应该利用机会从中获益。《世界报》则关注中国军方人员来到德国大学从事研究的现象。  