 特朗普放弃称“中国病毒”：不想拿此作文章 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2020

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时政风云

特朗普放弃称“中国病毒”：不想拿此作文章

就在几天前，美国总统特朗普还一再用“中国病毒”来称呼被世界卫生组织命名为"Covid-19"的新型冠状病毒。不过，从本周一起，他显然决定放弃使用“中国病毒”的字眼。背后原因很可能是来自亚裔美国人的压力。

Donald Trump (picture-alliance/AP/M. Schreiber)

特朗普多次使用”中国病毒“的说法，招致不少批评（资料图片）

（德国之声中文网）"每个人都知道，这种病毒来自中国"，不过，他决定不拿此大作文章--本周二，特朗普在华盛顿的新闻会上没有再使用"中国病毒"的字眼，并作出以上解释。在本周一举行的近两个半小时的记者会上，特朗普也没有将"中国病毒"挂在嘴边，而是谈到亚裔美国人遭到歧视的问题。他说，"重要的是，我们要保护美国和全世界的亚裔美国人团体"，"这些伟大的人们"对冠状病毒的传播"没有一点责任"。

特朗普首次将新冠病毒称为"中国病毒"是在3月16日。此前的3月12日，他在白宫发表讲话时曾称病毒是"外国来的病毒"（a foreign virus）。

3月13日，中国外交部发言人赵立坚以中、英文发推质问美国："零号病人是什么时候在美国出现的？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！"

延伸阅读：特朗普坚称「中国病毒」　专家忧鼓吹暴力

三天后的3月16日，特朗普在推特上首次使用"中国病毒"一词。他写道，"美国将会大力支持航空业等受到中国病毒影响的产业。我们将比以往更强大！"。

3月17日，特朗普在白宫记者会上被问及是否会继续使用"中国病毒"时说，中国指称美军将病毒带入中国的讯息是错误的。

在此后的多个场合，特朗普一再使用“中国病毒”一词。就在上周四，《华盛顿邮报》记者在白宫新闻会拍到特朗普讲稿的一张照片。讲稿上，"Corona Virus"（冠状病毒）中的Corona一词被黑色粗笔划掉，改成"Chinese"（中国）。

美国亚裔因"中国病毒"受到歧视？

这场关于病毒起源地的外交口水战引发许多美国民众对种族主义抬头的担心。

美国有大约2000万亚裔美国人。据报道，近期不时发生亚裔美国人遭到攻击的事件。《纽约时报》报道，加州一名16岁的亚裔美国人在学校遭到多人殴打，这些人说他感染了新冠病毒。在纽约，一名女性因为戴口罩被踢打。

在本周一的记者会上，特朗普承认，看起来"在美国有针对亚裔美国人的有点恶毒的语言"，对此他很不喜欢。不过，对于记者有关他本人的"中国病毒"言论是否对这一现象起到推波助澜的作用，特朗普并没有作出回答。

虽然特朗普看来放弃使用"中国病毒"，但美国国务卿蓬佩奥到本周一还在使用"武汉病毒"的说法。本周三，G7外长将首度举行视频会议。但欧盟外交圈先前传来的消息称，此次会议很可能无法出台共同声明，因为美国国务院坚持要将病毒称为"武汉病毒"，但遭到其他G7国家的拒绝。不过，在特朗普放弃使用"中国病毒"后，蓬佩奥是否会改口？民主党参议员卡丁（Ben Cardin）本周二呼吁蓬佩奥不要使用"武汉病毒"或"中国病毒"，因为这样称呼一种大流行病会在一场健康危机中制造偏见、恐惧和仇恨。

  • Marburg Virus (picture alliance/dpa/CDC)

    世界上十大最危险病毒

    马尔堡病毒

    最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

  • Uganda Ebola (picture-alliance/AP Photo/IRC/B. Wise)

    世界上十大最危险病毒

    埃博拉病毒

    埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

  • Hantavirus Mäuse US Nationalpark Yosemite (REUTERS)

    世界上十大最危险病毒

    汉坦病毒

    汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

  • Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

    世界上十大最危险病毒

    禽流感病毒

    不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

  • Hochsicherheitslabor (picture-alliance/dpa)

    世界上十大最危险病毒

    拉沙病毒

    尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

  • Afghanistan Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber (Shoib Tanha Shokra)

    世界上十大最危险病毒

    胡宁病毒

    胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

  • Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

    世界上十大最危险病毒

    克里米亚-刚果发热病毒

    克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

  • BdTD USA Laborratte steuert RatCar (AFP/University of Richmond)

    世界上十大最危险病毒

    马丘波病毒

    马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

  • Symbolbild - Wildschwein (Imago)

    世界上十大最危险病毒

    科萨努尔森林病毒

    科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

  • Indonesien Dengue Fieber Patient im Krankenhaus (Getty Images/D. Ardian)

    世界上十大最危险病毒

    登革热

    登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。

    作者: Helena Schwar


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媒体看中国

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德语媒体：一个辛辣的讽刺

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