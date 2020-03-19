特朗普放弃称“中国病毒”：不想拿此作文章

（德国之声中文网）"每个人都知道，这种病毒来自中国"，不过，他决定不拿此大作文章--本周二，特朗普在华盛顿的新闻会上没有再使用"中国病毒"的字眼，并作出以上解释。在本周一举行的近两个半小时的记者会上，特朗普也没有将"中国病毒"挂在嘴边，而是谈到亚裔美国人遭到歧视的问题。他说，"重要的是，我们要保护美国和全世界的亚裔美国人团体"，"这些伟大的人们"对冠状病毒的传播"没有一点责任"。

特朗普首次将新冠病毒称为"中国病毒"是在3月16日。此前的3月12日，他在白宫发表讲话时曾称病毒是"外国来的病毒"（a foreign virus）。

3月13日，中国外交部发言人赵立坚以中、英文发推质问美国："零号病人是什么时候在美国出现的？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！"

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三天后的3月16日，特朗普在推特上首次使用"中国病毒"一词。他写道，"美国将会大力支持航空业等受到中国病毒影响的产业。我们将比以往更强大！"。

3月17日，特朗普在白宫记者会上被问及是否会继续使用"中国病毒"时说，中国指称美军将病毒带入中国的讯息是错误的。

在此后的多个场合，特朗普一再使用“中国病毒”一词。就在上周四，《华盛顿邮报》记者在白宫新闻会拍到特朗普讲稿的一张照片。讲稿上，"Corona Virus"（冠状病毒）中的Corona一词被黑色粗笔划掉，改成"Chinese"（中国）。

美国亚裔因"中国病毒"受到歧视？

这场关于病毒起源地的外交口水战引发许多美国民众对种族主义抬头的担心。

美国有大约2000万亚裔美国人。据报道，近期不时发生亚裔美国人遭到攻击的事件。《纽约时报》报道，加州一名16岁的亚裔美国人在学校遭到多人殴打，这些人说他感染了新冠病毒。在纽约，一名女性因为戴口罩被踢打。

在本周一的记者会上，特朗普承认，看起来"在美国有针对亚裔美国人的有点恶毒的语言"，对此他很不喜欢。不过，对于记者有关他本人的"中国病毒"言论是否对这一现象起到推波助澜的作用，特朗普并没有作出回答。

虽然特朗普看来放弃使用"中国病毒"，但美国国务卿蓬佩奥到本周一还在使用"武汉病毒"的说法。本周三，G7外长将首度举行视频会议。但欧盟外交圈先前传来的消息称，此次会议很可能无法出台共同声明，因为美国国务院坚持要将病毒称为"武汉病毒"，但遭到其他G7国家的拒绝。不过，在特朗普放弃使用"中国病毒"后，蓬佩奥是否会改口？民主党参议员卡丁（Ben Cardin）本周二呼吁蓬佩奥不要使用"武汉病毒"或"中国病毒"，因为这样称呼一种大流行病会在一场健康危机中制造偏见、恐惧和仇恨。