特朗普支持者在华盛顿举行大游行

图文：特朗普车队驶过集会现场

（德国之声中文网）示威集会开始前，特朗普总统发推文宣布，他将在集会期间前往现场看望示威者。不过，示威集会开始后不久，特朗普总统只是乘坐防弹车匆匆经过现场。

特朗普在窗户紧闭的防弹车内向声援者挥手致意。集会在距离白宫不远处的自由广场举行，示威者高呼“我们要特朗普！”“再执政四年！”“被偷走了的选举！”等口号。特朗普车队经过集会现场后，继续前往其高尔夫俱乐部。

特朗普从车内向示威者示意

特朗普声援者们不肯接受拜登当选的事实，他们高举支持特朗普的旗帜。他们不承认目前已公布的计票结果，寄希望于最高法院能够做出符合他们意愿的裁决。德国之声驻华盛顿记者站首席记者伊内斯·颇尔（Ines Pohl)在推特上发布的现场报道中称，成千上万的集会者主要以白人为主，也有很多东亚裔人士。

德国之声记者西蒙斯（ Stefan Simons）也在现场发现，示威者当中包括一些极右翼组织的成员。他说：“令人不安，而且也确实非常危险的是，示威人群中混杂着很多白人种族主义者、三K党和纳粹团伙。”

西蒙斯认为，游行人数介于一万至一万五千之间，很多人聚集在最高法院外边，要求法院对选举结果做出裁决。西蒙内斯说：“对他们来说，选举并没有结束，他们的选举胜利是被偷走的。他们说，四年后要算总账。”

被南方贫困法律中心（ Southern Poverty Law Center）定性为“宣扬仇恨团体”的“骄傲男孩”（Proud Boys)团伙成员才参加了示威集会，并高喊“逮捕拜登”等口号。一名示威者对德国之声表示：“利益团体构成的深层政府都是反对特朗普的，他们绝对不值得信任，到处都存在着舞弊行为。”

由于右翼民兵武装也参加了集会活动，华盛顿当局出动了大量警员，以防特朗普的支持者和反对者在最高法院前发生暴力冲突。这次被命名为“让美国再次伟大百万大游行”支持特朗普的集会活动此前曾在社交媒体中被广泛宣传。为了避免冲突，华盛顿市中心的许多街区事先已被封锁。

警方表示，有数千人参加了本次集会活动。而即将离任的特朗普总统则在推特发文称，数十万人走上街头，以表达对他本人的支持。特朗普的发言人凯莱·麦肯内尼（ Kayleigh McEnany）更是表示有超过一百万人参加了力挺特朗普的集会。

示威集会结束后，发生了数起特朗普支持者与反对者之间的零星暴力冲突。福克斯电视台援引华盛顿市长的话报道说，有一人在冲突中被刀捅伤。另有两名警员受伤，大约有20人被逮捕。

极右翼团体“骄傲男孩”（ Proud Boys）支持特朗普连任，抗议“选举舞弊”

特朗普仍拒绝承认在大选中败给了民主党竞选对手拜登。特朗普宣称存在严重的选举舞弊行为，但并未为此提供证据。此外，特朗普行政当局还拒绝同拜登团队进行1月20日白宫易主的交接筹备工作。特朗普团队还发起多起诉讼，质疑美国多个联邦州的选举结果。

达扬 / 任琛 （ 德新社，美联社，路透社）