特朗普支持者冲进美国国会大厦 四人不幸丧命

(德国之声中文网) 1月6日晚间美国总统特朗普的支持者冲击美国国会大厦。华盛顿特区实施12小时的宵禁。美国警方表示，在特朗普支持者占领国会大厦的冲突中，有4人死亡。其中一名死亡者是在大楼里被警察开枪打死的女子。华盛顿特区当局在新闻发布会上说，另外三人在遭遇 「个人医疗紧急情况 」后死亡。他们没有立即发布进一步的信息。警方还说，到目前为止，他们已经逮捕了52人。

在参议院准备确认选举人团票，且参议院议长，也就是美国副总统彭斯拒绝否认选举人团选举结果后，原本聚集在国会大厦前的特朗普支持者开始冲进去，并开始在各处游荡。

一名抗议者占据了参议院的讲台，并大喊：「特朗普赢得了總統选举。特朗普赢得了选举。」示威者越過路障，与警察发生冲突，数千人闖入国会大厦內。

警方在6日下午5:30，也就是国会大厦被示威者攻陷3个多小时后，宣布国会大厦已安全。

视频显示，特朗普支持者打破窗户，警方在大楼内部署了催泪瓦斯。華府警察局长康提 (Robert Contee) 说，人群中的成员使用化学刺激物攻击警察，已有数人受伤。当地媒体称，一名女性在混乱中遭槍射中後不幸死亡。美国联邦调查局表示，他們解除了两个可疑的爆炸装置。

美国国会历史协会表示，这是自1814年英国军队烧毁这座标志性建筑以来，國會大廈遭受破坏性最大的一次袭击。

特朗普在大选前拒绝承诺如果落选後是否會支持和平移交权力。他向数千名抗议者发表演說，不斷表示由于广泛的選舉舞弊和违规行为，导致這場选举被對手奪走，混乱的场面也由此展开。

即將于1月20日上任的民主党總統勝選人拜登说，抗议者的活动「近乎煽动」。

這名前副总统说，示威者冲进国会大厦，砸碎窗户，占领办公室，入侵国会，威胁正式当选官员的安全的種種行為「不是抗议，而是叛乱」。他敦促特朗普在全国电视上要求「结束这种围攻」。

在发布到推特上的一段视频中，特朗普重复了他关于选举舞弊的错误说法，但敦促抗议者离开。他說：「你们现在必须回家，我们必须擁護和平。我们爱你，你很特别。你们很特别。」

民主党眾議員克劳 (Jason Crow) 在MSNBC上说，当抗议者试图打破众议院会议厅的门时，警察将桌椅堆在门上。几百名众议員、工作人员和媒体后来被疏散到一个未公开的地点。

推特后来限制用户转发特朗普的视频，脸书则以有暴力风险为由，将视频完全删除。主持国会联席会议的副总统彭斯 (Mike Pence)已经被护送出参议院。议员们不斷激辯針對支持特朗普的议员们在最後一刻打算挑戰選舉結果的作法为挑战结果。

批评者曾称，共和党议员的努力是攻擊美国民主和法治，並企图进行立法政变。民主黨的兩名國會領領袖，众议院议长佩洛西和参议员舒默 (Chuck Schumer) 呼吁特朗普要求所有抗议者立即离开国会大厦及其周圍場地。

国会警察要求众议院会议厅內的议员们从座位下拿起防毒面具，并命令他們趴到地上以策安全。当有人试图进入众议院会议厅时，警察掏出了枪。

民主党眾議員克劳 (Jason Crow) 在MSNBC上说，当抗议者试图打破众议院会议厅的门时，警察将桌椅堆在门上。几百名众议員、工作人员和媒体后来被疏散到一个未公开的地点。

两党的选举官员和独立观察家都表示，11月3日的選舉並未有重大欺诈行为，拜登在全国普选中以700多万票获胜。數週前，各州已正式认证拜登以306张选举人团票对特朗普的232票赢得选举。特朗普对拜登胜选的挑战，已被全国各地的法院驳回。

与此同时，多间社交媒体公司也在华府陷入混乱后，对特朗普的账号做出限制。推特宣布，将在未来12小时内封锁特朗普的账户。推特还说，如果特朗普不删除他稍早发出的几条推文的话，他的账户将继续被封锁。随后，推特甚至说，如果特朗普今后违反推特的规则，那他的账户将被永久停用。

此前，推特已经删除了特朗普发的两则推文，包括他重复声称美国总统大选出现舞弊的视频。这是推特首次删除他的推文。她的女儿伊万卡-特朗普早前删除了她的一则推文。她在推文中称示威者为「美国爱国者」。

YouTube也删除了特朗普发布的视频。他在视频中要求支持者保持和平，但也重复与选举舞弊相关毫无根据的说法。此前，Facebook已将该视频删除，推特也暂停用户与该则推文互动。

「我们不接受这个结果」

特朗普曾向彭斯施压，要求他排除特朗普以些微差距输掉的那些州的选举结果。不过，彭斯无权这么做。特朗普在示威者的集会上说：「我们的国家已经受够了，我们不会再忍受了。」

国会的认证通常是一个形式，由于一些共和党议员试图拒绝一些州的选举结果，从亚利桑那州开始，预计认证过程将延长几个小时。共和党议员和民主党议员曾对这些议员的作法产生激烈的分歧，他们都呼吁特朗普的支持者退下。

众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）说：「这不是美国人该有的行为，示威者必须立即停止。」他是特朗普的盟友，也支持共和党议员拒绝承认选举结果。然而，这项尝试不太可能成功，因为连许多共和党人都反对。

参议院多数党领袖麦康奈尔 (Mitch McConnell) 说：「如果这次选举结果仅仅因为败选方的指控而被推翻，我们的民主就会进入死亡漩涡。」

华盛顿市长鲍泽 (Muriel Bowser) 下令从6日下午6点开始在华府全市实行宵禁。国民警卫队丶联邦调查局特工和美国特勤局都被部署去支援不堪重负的国会警察。

暴力事件发生的同一天，共和党在佐治亚州的两场第二轮选举中失利，失去了他们在参议院多数席位的优势。

特朗普稍早在白宫附近的椭圆草地上对数千名欢呼的支持者说：「我们永远不会放弃，我们永远不会认输。这是不可能的。」

特朗普在国会主持辩论时，呼吁彭斯推翻选举结果。他说：「如果你不这样做，我会对你非常失望。」

美国宪法并未赋予彭斯单方面推翻选举结果的权力，副总统在一份声明中说，他不能单方面接受或拒绝选举人票。暴力事件令世界各国领导人震惊。德国外长马斯说：「特朗普及其支持者最终必须接受美国选民的决定，并停止践踏民主。」

通常扮演共和党坚定盟友角色的商业团体也做出强烈的回应。全国制造商协会表示，彭斯应该考虑援引宪法中的一项条款，允许总统在无法完成工作时被免职。该组织主席蒂蒙斯 (Jay Timmons) 说：「这是煽动叛乱，我们应该用这个方式看待这件事。」

共和党籍的美国前总统布什也在国会大厦爆发暴力冲突後，发布声明表示：「只有在香蕉共和国，才会出现这种选举结果相关的争议。我对美国总统大选後，部分政治领导人的鲁莽行为感到震惊。」然而，布什并未在声明中提到特朗普的名字。

民主党籍的前总统奥巴马也在6日晚间发布声明谴责特朗普「煽动」示威者的暴力行为，并称在国会大厦周围发生的暴力示威对美国来说，是一个「既耻辱又丢脸的时刻」。

在美国副总统彭斯在议员重返会议厅後表示：「我想对那些今天在国会大厦肆意破坏的人说，你们没有赢。让我们重返工作岗位吧。」

参议院共和党领袖麦康奈尔补充说：「我们将认证2020年选举的胜利者。」他将特朗普支持者的突袭形容成一场「失败的叛乱」。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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