 特朗普支持率不降反升 被控34项罪究竟指什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2023

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时政风云

特朗普支持率不降反升 被控34项罪究竟指什么？

特朗普被控34项罪名，是指其涉嫌伪造或篡改了34个文件纪录，同属封口费一案。纽约这场官司为他的竞选造势起到推波助澜的作用。

4月4日特朗普从纽约回到弗罗里达发表半小时讲话

4月4日特朗普从纽约回到弗罗里达发表半小时讲话

（德国之声中文网）特朗普成为美国历史上第一位受到刑事指控的前总统。他于周二（4月4日）就封口费案赴纽约曼哈顿刑事法院出庭，对诉状中列出的34项罪名提出无罪抗辩。34项罪名听上去很多，不过，这个数字源于封口费案中嫌疑被伪造的文件纪录的数量。换言之，围绕封口费案件，纽约检察官怀疑特朗普伪造或篡改了34个文件纪录。

2016年，美国总统大选投票前，艳星丹尼尔斯（Stormy Daniels）得到一笔13万美元的封口费，她此前称，同当时十分看好当选总统的特朗普于2006年有过婚外绯闻，后者多次公开否认。支付封口费，显然是阻止丹尼尔斯在总统竞选最后的白日化阶段，炒出这段旧闻，从而对竞选造成不利。特朗普当时的律师科恩（Michael Cohen）负责从自己的账号将这笔钱转给丹尼尔斯，之后，特朗普公司再给科恩补偿了这一款项，其名目是"律师费"

控告书认为，为支付这笔"律师费"，特朗普受嫌伪造或者篡改了34个相关文件，特朗普亲笔签署了9张支票。

根据美国法律，支付封口费不犯法，篡改文件则导致最高1年的刑期。然而，如果将篡改文件纪录罪同误导以及欺骗选民罪联系上，后者属于选举法范畴，触犯选举法，则有可能酿刑最高至4年。

负责特朗普封口案的纽约检察官布拉格（Alvin Bragg）说，"特朗普多次欺骗性篡改在纽约的商业文件，其目的是为掩盖其犯罪行为，在2016年总统大选期间向选民隐瞒对他有害的实情。"

特朗普遭到起诉意味着什么？

法官计划在12月做出裁决

周二受到媒体极大关注的特朗普出庭案，只涉及涉嫌伪造文件罪，同误导选民罪无关。特朗普的律师之一特拉斯提（Jim Trusty）批评纽约检察官，"把一个过失变成一项犯罪，以便让法律上的'过期'无效"。该案法官莫臣（Juan Merchan）要求被告在今年8月前提交所有申请以及所需文件，检察官在9月19日前做出回应。法官莫臣将在12月4日宣布裁决。

在弗罗里达等待特朗普“归来”的支持者

在弗罗里达等待特朗普“归来”的支持者

特朗普的支持率不降反升

据CNN公布的最新民调，美国62%的人同意起诉特朗普，38%的人反对。四分之三的美国人相信政治因素在该案中发挥了作用。即便特朗普受到起诉，甚至被裁决有罪，美国法律仍旧允许他竞选并当选总统。

截至到目前，纽约官司似乎没有对特朗普竞选总统带来负面影响，他的高级顾问米勒（Jason Miller）本周一发推称，上周四纽约曼哈顿区法院大陪审团做出起诉前总统的决定后，4天之内，特朗普竞选团队收到超过800万美元的捐款。路透社公布的民调也显示出，约48%的共和党选民赞成特朗普再度当选总统，这个数字比3月中旬高出4个百分点。

（综合报道）

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