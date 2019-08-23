特朗普提高对华关税 要求美企撤离

(德国之声中文网) 特朗普在周五晚间(8月23日)通过推特表示，从今年10月起，针对2500亿美元中国商品的加征关税税率将从25%上调到30%，其余3000亿中国商品的关税则将在12月从10%上调到15%。

就在一星期前，美国政府刚刚宣布，适当减轻对中国商品的关税措施力度。特朗普本人曾表示，这是为了避免在圣诞购物季来临时手机、电脑等商品涨价从而损害美国消费者。

在周五的推特中，特朗普还说，多年来，包括中国在内的许多国家都通过贸易或者掠夺知识产权等手段侵犯美国利益，"我们的国家因此每年要损失数千亿美元给中国，而且这一局面看不到尽头。遗憾的是，以往的美国政府允许中国在破坏公正与平衡贸易的道路上走那么远，给美国纳税人造成了巨大的负担。作为总统，我不再能忍受这一切。本着贸易公正的精神，我们必须让这不公正的贸易关系恢复平衡。中国不应该对750亿美元美国商品加征关税 (这里有政治动机)。"

美企撤资中国将是美国的"伟大机遇"？

当天早些时候，中国国务院发布公告，宣布对750亿美元美国商品加征10%或5%的关税，分两批自9月1日以及12月15日起实施。公告强调该措施是"是应对美方单边主义、贸易保护主义的被迫之举"。

该公告发布后，特朗普很快就做出了回应。他在推特上说："多年来，我们的国家愚蠢地输给中国数万亿美元。中国人每年掠夺我们价值数千亿美元地知识产权，而且还想继续这么干。我不会允许这种事情发生。我们不需要中国，而且坦诚地说，要是甩开中国，情况就会好得多。几十年来，中国一年又一年地从美国赚走、偷走了大量的钱，这必须停止。因此，我郑重命令我们伟大的美国企业立刻开始寻找中国之外的选项，包括将业务转移回美国、在美国境内生产商品。这会是美国的伟大机遇。"美国总统还说，鉴于过去两年半的成就，美国经济现在比中国强大得多，"我们将继续保持。"

特朗普要求美国企业撤离中国的推特发布后，道琼斯指数在短短几分钟内立刻下挫300点。而到了下午收盘时，跌幅更是超过600点，达2.3%。而特朗普也一直等到收盘后，才进一步发出了要提高中国商品税率的消息。

总统是否有权要求美企离开中国？

美国商界则对特朗普要求撤离中国的言论表示不满。零售业协会表示，美国总统的要求"完全不现实"，因为当今的贸易通道非常复杂，完全撤出中国需要许多年、花费大量资金。美国商会则表示，尽管对中国有许多不满，但是无法忽略一个拥有14亿消费者的市场，"否则对市场、对投资者、对就业岗位都不利"。

民主党议员康诺利(Gerry Connolly)认为，美国总统根本没有权力向美国企业下令在哪里进行生产或开展贸易，特朗普是在自欺欺人，"但是他有权力让市场气氛变得紧张，就像我们今天所经历的那样。"

特朗普则在推特上反唇相讥，认为纽约股市下挫的原因"很可能是因为民主党参议员莫尔顿(Seth Moulton)宣布退出竞逐2020年总统大选"。他还建议"所有不懂总统在当前中国议题上有什么权力的假新闻记者"都去查阅1977年通过的紧急经济权力法案。

该法案1977年12月由国会批准并由时任总统卡特签署生效，授予总统在紧急状态下规范商业行为的权力，以应对外国的特殊威胁。美国总统有相当大的权力来宣布全国或者部分地区、部分行业进入紧急状态。特朗普此前已经针对墨西哥动用过紧急经济权力法案。

美联储主席鲍威尔如今已经成为特朗普的眼中钉

特朗普之问：美联储和习近平谁更坏？

在要求美国企业撤离中国的同时，特朗普还将矛头再次对准了美联储。他在推特上表示， "美联储像以往一样，什么也没做！难以想象，他们发布消息时，竟然不了解、也不问问我在做什么。我们有着非常强势的美元、非常软弱的美联储。我将'出色地'和这两者打交道，而且美国将非常出色……我唯一的问题是：到底谁是我们的最大敌人？美联储主席鲍威尔还是中国国家主席习近平？"

在稍早前，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在各国央行高管的一次会议中表示，尽管投资以及工业活动疲软，美国经济发展势头依然良好。鲍威尔没有直接提到美联储是否会进一步下调利率，这一点引发了特朗普的不满。美国总统在本周一曾经要求美联储至少将主导利率再下调1个百分点。

值得一提的是，在周五当天，特朗普总共发布了37条推特，其中绝大部分为自己发布，只有少数几条为转发他人的内容。

文山/任琛/(美联社、德新社、路透社等)