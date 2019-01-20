特朗普提妥协案换墙 民主党断然拒绝

（德国之声中文网）美国总统特朗普提议延长对100万名边境非法移民的暂时性保护措施，藉此换取议会支持57亿美金的边境墙预算。这项提案遭到众议院议长佩洛西驳回。 特朗普周日（1月20日）随即在推特上抱怨:「佩洛西的反应很不理性，且过于左倾，她现在已经正式变成一个激进的民主党人。 」他说：「她太畏惧自己党内的左派人士，才会失去主导权。 」

这是特朗普在政府部分关门后用词最激烈的一次，反映出他内心的挫败感。週六，特朗普再次提出一份移民法案，希望结束联邦政府部分关闭长达一个月的窘境。

但是这份提案旋即遭到议长佩洛西的否决，她说特朗普的新提议只是把旧版本重新包装，根本就没有过关的可能。她在推特上说：「先让联邦政府恢复运作，把薪水發给员工，我们再来讨论怎么处理美国边境。 」

特朗普提出的妥协方案是延长前总统奥巴马在边境实施的DACA计划。 该计划旨在对年轻的非法移民提供保护措施。

民主党并不买账，还提醒大众，特朗普就是当初不顾70万名未成年移民、提早结束DACA计划，还用另外一个计划把30万人驱逐出境，对移民形成威胁的始作俑者。

另一方面，保守阵营对特朗普也不满意，认为特朗普提出的妥协方案形同对非法移民进行特赦。 特朗普被迫在推特上澄清，他提的不是特赦，只是把DACA延长三年。

国会多数党领袖麦康诺（Mitch McConnell）同意这个礼拜开始对特朗普提出的新法案进行投票。 但是民主党认为，虽然共和党在议会里面以53人对47人稍具人数优势，但是共和党要达到60票的通过门坎却机会不大。

现在，包括农业、国土安全局、运输、司法等15个部会级的公家机关因为缺乏资金而无法运作。 一些著名的国家公园、博物馆与动物园也持续关门，国家航天中心（NASA）几乎全员被迫放无薪假，在家待命。

罗法/夏立民 (美联社、法新社)