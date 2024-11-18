特朗普提名马斯克盟友卡尔领导媒体监管

特朗普提名马斯克盟友卡尔领导媒体监管2024年11月18日
（德国之声中文网）美国候任总统特朗普于周日（11月17日）提名布伦丹·卡尔（Brendan Carr）担任联邦通信委员会（FCC）新一任主席，领导媒体监管工作。
在提名声明中，特朗普称卡尔是"言论自由的战士"。
几天前，特朗普提名小罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）担任美国联邦卫生机构负责人。
"与扼杀美国人自由的监管法律作斗争"
特朗普表示，卡尔"与扼杀美国人自由的监管法律作斗争"，并将"结束削弱美国就业创造者和创新者的监管冲击，并确保联邦通信委员会为美国农村地区提供服务"。
卡尔在社交媒体平台X上发帖称，他"谦卑并荣幸"地接受这一角色。
在另一篇帖子中，卡尔写道："我们必须摧毁审查联盟，恢复普通美国人的言论自由权利。"
卡尔支持特朗普对广播公司所谓的政治偏见进行惩罚，同时也呼吁对Meta、谷歌和苹果等科技巨头进行监管。
卡尔曾参与起草保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）发布的《2025计划》中有关FCC的章节。
联邦通信委员会长期成员
卡尔是联邦通信委员会的长期成员，曾任该机构的法律总顾问。
他三次获得参议院一致通过确认，由特朗普和即将离任的美国总统拜登分别提名进入该委员会。
反对撤销星链资助
据《纽约时报》报道，亿万富翁马斯克的星链卫星互联网服务于2020年底从联邦通信委员会获得了8.85亿美元的资助，但由民主党领导的委员会后来撤销了这项资助，理由是该服务无法证明其能够覆盖足够多未接入互联网的农村家庭。
据报道，卡尔对此决策"强烈反对"。
卡尔在上个月为《华尔街日报》撰文中表示："在我看来，这不过是针对左派主要目标--马斯克先生--的监管法律战。"
马斯克向旨在助选特朗普的政治行动委员会（PAC）捐赠了超过1.19亿美元，并在大选前数周内鼓励关键摇摆州的选民参与投票。
（美联社、法新社）
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