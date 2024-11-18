特朗普提名马斯克盟友卡尔领导媒体监管

美国候任总统特朗普提名马斯克的盟友卡尔担任美国联邦通信委员会主席。卡尔曾反对撤销对马斯克星链卫星服务拨款资助的决定。

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普于周日（11月17日）提名布伦丹·卡尔（Brendan Carr）担任联邦通信委员会（FCC）新一任主席，领导媒体监管工作。

在提名声明中，特朗普称卡尔是"言论自由的战士"。

几天前，特朗普提名小罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）担任美国联邦卫生机构负责人。

"与扼杀美国人自由的监管法律作斗争"

特朗普表示，卡尔"与扼杀美国人自由的监管法律作斗争"，并将"结束削弱美国就业创造者和创新者的监管冲击，并确保联邦通信委员会为美国农村地区提供服务"。

卡尔在社交媒体平台X上发帖称，他"谦卑并荣幸"地接受这一角色。

在另一篇帖子中，卡尔写道："我们必须摧毁审查联盟，恢复普通美国人的言论自由权利。"

卡尔支持特朗普对广播公司所谓的政治偏见进行惩罚，同时也呼吁对Meta、谷歌和苹果等科技巨头进行监管。

卡尔曾参与起草保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）发布的《2025计划》中有关FCC的章节。

联邦通信委员会长期成员

卡尔是联邦通信委员会的长期成员，曾任该机构的法律总顾问。

他三次获得参议院一致通过确认，由特朗普和即将离任的美国总统拜登分别提名进入该委员会。

反对撤销星链资助

据《纽约时报》报道，亿万富翁马斯克的星链卫星互联网服务于2020年底从联邦通信委员会获得了8.85亿美元的资助，但由民主党领导的委员会后来撤销了这项资助，理由是该服务无法证明其能够覆盖足够多未接入互联网的农村家庭。

据报道，卡尔对此决策"强烈反对"。

卡尔在上个月为《华尔街日报》撰文中表示："在我看来，这不过是针对左派主要目标--马斯克先生--的监管法律战。"

马斯克向旨在助选特朗普的政治行动委员会（PAC）捐赠了超过1.19亿美元，并在大选前数周内鼓励关键摇摆州的选民参与投票。

（美联社、法新社）

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