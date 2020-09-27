特朗普提名的大法官巴雷特何许人也？

（德国之声中文网）一位反堕胎主义者、虔诚的宗教人士很快就会对美国的司法产生深远的影响。上周六，巴雷特（Amy Coney Barrett）被特朗普提名为刚刚去世的最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的继任者。

金斯伯格作为女权主义偶像而受到称赞--还有憎恨--而天主教徒巴雷特不仅代表美国的保守派势力，而且是其中最虔诚者。她的提名很可能对美国正在燃烧的文化战争火上浇油。巴雷特被认为是堕胎的强烈反对者，并对同性婚姻和奥巴马医改法案投了反对票。与此同时，她捍卫拥有枪支的权利，并倡议保守的家庭观念。

为"上帝的王国"而工作

民主党人尤其担心巴雷特的宗教信仰会影响最高法院大法官的工作。在天主教圣母大学法学院担任法学教授期间，巴雷特曾在2006年的毕业典礼演讲中说，法律职业只是"实现一种目的的手段"，而这一目的就是"建立上帝的王国"。这句话引发的批评持续至今。

巴雷特在2017年被提名为第七巡回上诉法院法官时也引发了激烈的争论。民主党参议员费恩斯坦（Dianne Feinstein）在参议院确认听证会上对她说："当您宣读自己的讲稿时，人们得出的结论是，教条在你内心喧嚣（the dogma lives loudly within you）。这令人担忧。"巴雷特回应说："我要强调，我个人的教会机构或宗教信仰不会影响我履行法官的职责。"

巴雷特颇受保守派选民的支持

在另一个场合，巴雷特说，作为法官，她将"依法判案"。

巴雷特被民主党人批评的"教条"，却受到她的支持者的追捧，"教条在你内心喧嚣（the dogma lives loudly within you）"这句话甚至被印在杯子和T恤上。

尚不清楚巴雷特被任命为最高法院大法官之后对堕胎问题的态度。女权活动家们非常担心她可能助力推翻具有里程碑意义的1973年罗诉韦德案（Roe v. Wade）判决。在此判决中，最高法院大法官裁定，美国宪法保护个人堕胎权。

2016年，巴雷特在杰克逊维尔大学（Jacksonville University）演讲时表示，人们对堕胎合法性的期望将基本保持，但她推测某些限制法规将会改变。

她说："关于晚期堕胎（late-term abortion）的问题， 应该对诊所施加多少限制，我想这会得到改变。"

巴雷特公开批评奥巴马医改法案。该法案正式名称为《患者保护与平价医疗法案》，它扩大了医疗保险的覆盖范围。民主党总统候选人拜登担心她的一票可能导致该法案被废除。

在繁忙的事业与七个孩子的家庭之间平衡

巴雷特的信念似乎至少部分地决定了她的生活。她与家人住在印第安纳州中西部州的一个大学城南本德（South Bend）。她有七个孩子，其中两个是从海地收养的。有一个儿子患有唐氏综合症，据说她每天都背他上下楼梯。

在她的私人生活中，巴雷特因为非常友善而备受称赞。尽管工作繁忙，她仍然会安排时间在孩子们的学校做义工。同事们称颂她热情好客，慷慨大方，教会人员对她的为人处事赞不绝口。英国《卫报》引用南本德市青年部主任的话说："并不是每个受过像她那么高水平的教育的人都能这样待人接物，而她的确做到了。"

根据媒体报道，巴雷特是"赞美之人"组织（People of Praise）的成员。该组织隶属于天主教神恩复兴运动。该运动秉持传统的性别角色观念。作为一名事业精进的女性，巴雷特在这方面似乎有些违和。

巴雷特1972年出生于路易斯安那州的新奥尔良市--属于老南部地区--是父母的七个孩子中的老大。在获得了英语文学学士学位之后，她负笈知名学府圣母大学学习法律，随后在那里任教到2017年。她曾担任已于2016年去世的最高法院保守派大法官斯卡利亚（Antonin Scalia）的文员。据说这位大法官生前已对巴雷特面授机宜。根据他的观点，美国宪法必须完全按照其起草者撰写时的本意来阐释。

特朗普提名巴雷特背后的小算盘

特朗普总统一直对巴雷特赞美有加，称她"世界一流、杰出、伟大"。当2018年最高法院职位出现空岗时，她已经在他的候选人名单中。通过对她的提名，特朗普可能确保得到共和党极端保守派的支持。共和党人还希望，她作为女性候选人这一事实，可以说服自由派参议员支持她成为金斯伯格的继任者。

巴雷特也可能在11月3日的总统大选后对特朗普有所助益。特朗普已经表示，如果大选结果未能如他所愿，他可能会上诉到最高法院。这样一来，占多数席位的保守派大法官们就有了用武之地。

无论如何，由于大法官的终身制，如果得到参议院批准，巴雷特可以在未来数十年内在最高法院推行她的保守派观点。

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