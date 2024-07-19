特朗普提名演说诉诸感性 拜登面臨更大劝退声浪

在民主党内寻求“换将”之际，共和党总统候选人特朗普发表提名演说，以自身遭枪击的经历开场，感性表示“上帝站在我这边”。

（德国之声中文网）共和党全国代表大会週四（7月18日）来到最后一天，最高潮环节是美国共和党总统候选人特朗普发表提名演说。这场演讲全程超过1个半小时，是美国近代史上最长的总统提名演说。

路透社指出，特朗普这场演说罕见以较为和缓的语气开场。发言一开始，特朗普首先回顾自己的遇刺过程，也哀悼不幸身亡的消防员柯瑞（Corey Comperatore），并亲吻他的装备遗物。特朗普说，遭枪击经验“太痛苦”，让他难以重述第二次，但此事也让他“前所未有的坚定”。

“到处血流不止，但我有一种感觉，非常安心，因为上帝站在我这边。”特朗普称自己“本来不该在这里的”，台下群众则纷纷呼喊：“你该在这里！”此时，台上萤幕还播放著特朗普鲜血直流的照片，塑造出感性氛围。

在18日的共和党大会上，除了特朗普的副手万斯（J.D. Vance）之外，特朗普的子女，以及夫人梅拉尼亚皆有到场。 图像来源: Brian Snyder/REUTERS

特朗普不忘强调团结的重要，称不该“把政治上的分歧妖魔化”。在特朗普遇刺隔天，现任美国总统拜登曾在白宫发表电视演说，他同样以团结为主轴，称“我们都是美国人，必须站在一起”。

18日的特朗普提名演说内，只有两次直接提及拜登的名字，其他大多数时候，特朗普都以“本届政府”称呼。美联社解读，此举是特朗普阵营盼展现出较柔和的演说基调。

特朗普再强调“美国优先”

诉说个人心境之后，特朗普回归惯常的演说内容，以“美国优先”政策为主轴，一方面批评非法移民大举“入侵”，一方面认为“其他国家一直在占美国便宜”。

特朗普主张，要“重现美国梦”、“让美国再度伟大”、“让美国再度成为经济上可负担的国家”。他表示要在美墨边境继续打造边境围墙，阻止非法移民“抢走”美国非裔、拉美裔群体的工作。

值得注意的是，特朗普也多次提到中国，把中国描绘成大量美国就业机会消失的元凶。他指出，中国近期开始在墨西哥等地兴建大规模的汽车工厂，希望销售产品到美国，却“没有关税，啥都没有”。

特朗普表示，若其他国家希望在美国销售产品，就要在美国制造，“若他们不同意，那我们就对每辆车施加大约100%到200%的关税，让它们在美国卖不了”。

针对外交政策，特朗普誓言“终结本届政府制造的每一场国际危机”。他声称自己如果是总统，俄乌战争和以哈战争“根本不会发生”，且他可以“一通电话停战”。

民主党内“换登”声浪更大

共和党大会落幕之际，民主党陷入愁云惨雾。上个月底，81岁的拜登与78岁的特朗普举行2024年大选首场电视辩论，拜登被批评“老态明显”，整体表现遭选民质疑，民主党内也出现劝退拜登的声浪。

《華盛顿邮报》、美联社、美国有线电视新闻网（CNN）等多家媒体18日指出，美国前总统奥巴马（Barack Obama）、前众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）等民主黨內大老，都曾私下表示拜登选情堪忧，希望他慎重考虑退选。有消息更称，私底下，佩洛西比奥巴马更为活跃，且曾告诉拜登他“不会赢”、可能损害民主党赢回众院优势的机会。

此前，拜登一直对外展现坚定立场，称除非医生直接告诉他有“医疗问题”，他才会考虑退选。

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不过，《纽约时报》18日引述知情者消息称，拜登态度有所软化，逐渐开始接受“可能赢不了、恐怕要退选”的想法。路透社亦指出，拜登正在“自我反省”，认真思考退选的可能性。

网媒Axios进一步引述内幕消息指，在民主党人士强力施压下，拜登可能最快这週末就会宣布退选，接下来可能改支持副总统贺锦丽（Kamala Harris）参选总统。

盡管如此，拜登竞选团队仍对外强调拜登“没有动摇”，目前仍未考虑拜登不是总统候选人的情况。

（综合报道）

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