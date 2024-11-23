特朗普提名更多内阁人选 一华裔被提名副国安顾问

美国候任总统特朗普在周五夜间宣布了更多内阁及行政团队成员的提名，其中包括华尔街投资人贝森特、“2025计划”主要设计者之一沃特、福克斯新闻评论人内谢瓦特等。华裔强硬派共和党人黄之瀚被提名担任副国安顾问。此外，北约秘书长吕特周六在佛罗里达州与特朗普会谈。

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普在周五（11月22日）夜间通过在社交媒体平台真相社交（Truth Social）发帖的方式，宣布了更多内阁及行政团队成员的提名，涵盖健康、基础设施和安全领域。美国媒体报道称，"忠诚"仍是特朗普提名考虑的主要因素。

主张“去监管”的贝森特被提名担任财政部长

特朗普周五宣布，提名斯科特·贝森特（Scott Bessent）担任下一任财政部长。

这一职位是内阁的重要角色，对经济发展、金融监管和国际事务具有广泛影响力。

特朗普在真相社交平台发帖称："斯科特是世界上最受尊敬的国际投资者之一，同时也是顶级的地缘政治和经济战略家。"

贝森特是一位华尔街投资人，曾为投资大亨乔治·索罗斯（George Soros）工作，并较早地支持特朗普的2024年总统竞选。

在竞选期间，他告诉选民，支持特朗普意味着迎来一个"去监管、低成本能源和低税收的新黄金时代。"

他在8月接受彭博社采访时表示，他加入特朗普的竞选活动是为了应对日益增长的美国国债，这包括削减政府项目和其他开支。

在大选前不久，贝森特在接受福克斯新闻采访时表示，他的首要任务之一是确保特朗普首任期间实施的减税政策不会在明年年底失效。

在成为特朗普的捐助者和顾问之前，贝森特曾在2000年代初捐款支持多项民主党事业，尤其是戈尔（Al Gore）的总统竞选。他的前老板索罗斯则是民主党的主要支持者。

如果参议院确认他的任命，贝森特将成为美国首位公开同性恋身份的财政部长。

"2025计划"（Project 2025）的主要设计者之一，被特朗普提名担任白宫预算管理办公室主任。 图像来源: Michael Brochstein/ZUMAPRESS/picture alliance

"2025计划"设计者沃特被提名担任预算管理办公室主任

拉塞尔·沃特（Russell Vought），"2025计划"（Project 2025）的主要设计者之一，周五被特朗普提名担任白宫预算管理办公室主任。这是他在特朗普第一任期内担任过的职位。

卸任以后，这位共和党强硬派在制定"2025计划"中发挥了关键作用。该计划是特朗普第二任期的保守政策蓝图，但特朗普在竞选期间试图与其保持距离。

特朗普在真相社交平台发帖称，沃特"完全清楚如何拆解'深层政府'并终结武器化的政府"。

防疫观点独特的马卡里被提名领导FDA

特朗普于周五提名玛蒂·马卡里博士（Dr. Marty Makary）领导食品和药物管理局（FDA）。马卡里是一名外科医生和作家，在新冠疫情期间因反对疫苗强制接种及其他一些公共卫生措施而备受关注。

马卡里是约翰斯·霍普金斯大学教授，他的部分观点与即将成为他上司的罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）非常契合。肯尼迪是一位著名的环保律师及反疫苗组织者，被特朗普提名为美国卫生与公众服务部部长。

马卡里在书籍和文章中批评了药物过度处方、食品中的农药使用，以及制药公司和保险公司对医生和政府监管机构的不当影响。多年来，肯尼迪也在强调这些问题。

特朗普表示，身为一名外科医生兼癌症专家，马卡里将"恢复FDA作为科学研究黄金标准的地位，削减该机构的官僚主义繁文缛节，使美国人能够获得他们应得的医疗治疗和药物。"

总部位于华盛顿郊外马里兰州的FDA拥有18,000名职员，负责监管处方药、疫苗和医疗设备，以及食品、化妆品和电子烟等一系列消费品的安全性与有效性。这些产品总计约占美国每年消费者支出的20%，即2.6万亿美元。

在新冠疫情期间，马卡里因其在福克斯新闻和其他保守媒体上发表独特观点而声名鹊起。他曾质疑戴口罩的必要性。虽然他并不反对新冠疫苗，但对为儿童注射加强针持保留意见。他是呼吁更加重视群体免疫的医生之一，即通过大规模感染快速实现群体保护。

疾病控制与预防中心（CDC）估计，仅在2020年和2021年，新冠疫苗就防止了美国超过686,000例死亡病例。尽管儿童因新冠住院和死亡的比例较低，包括美国儿科学会在内的医学机构认为疫苗显著减少了儿童中的重病发生率。

"反堕胎"共和党人韦尔登被提名担任CDC主任

疾病控制与预防中心（CDC）负责研发疫苗并监控传染病的爆发。特朗普提名戴夫·韦尔登（Dave Weldon）担任该中心主任，但是关于他的信息相对较少。

韦尔登是一位坚定的 "反堕胎"共和党人。他还曾推动立法禁止对人类生物体（包括基因改造胚胎）申请专利。他曾反对移除佛罗里达州女子特里·夏沃（Terri Schiavo）喂食管的行动，该事件因其家人围绕她植物人状态的争议而成为全国性辩论话题。

韦尔登的提名可能会安抚一些反堕胎倡导者，他们对特朗普提名曾经长期支持堕胎权的肯尼迪担任卫生部长感到担忧。

韦尔登在从政14年后，于2008年从国会议员职位上退休。今年早些时候，他在佛罗里达州议会席位的共和党初选中竞争失败。

福克斯新闻评论人内谢瓦特被提名为公共卫生署长

家庭医学医生、福克斯新闻评论员珍妮特·内谢瓦特（Janette Nesheiwat）被提名为下一任美国公共卫生署长。

如果得到共和党控制的参议院的批准，内谢瓦特将领导6,000名美国公共卫生服务官员。她目前是纽约一家急诊护理公司的医疗总监，经常出现在福克斯新闻节目中，并在其社交媒体账号上分享与特朗普的合影，表达对特朗普的支持。

公共卫生署长还可以发布警告，提醒美国面临的公共健康威胁。这些警告可以影响政府、公众和医疗界对国家健康危机的应对方式。

华裔黄之瀚被提名担任副国安顾问

特朗普还提前国务院亚太副助理国务卿黄之瀚（Alex Wong）担任总统助理兼白宫首席副国家安全顾问。

据报道，现年44岁的黄之瀚与香港颇有渊源，妻子是台裔二代。他的父母早年由广东移居香港，后来再移民到美国。他于1980年在美国纽约出生。受家庭影响，他能听懂粤语。

黄之瀚被认为对华立场强硬，他曾批评前总统奥巴马对中国大陆政策软弱。

特朗普则在社交媒体帖子中表示，黄之瀚在他的第一任期内曾协调安排他与朝鲜领导人金正恩的峰会，并领导国务院落实自由开放的印太战略。

特朗普对其他关键职位的提名还包括：提名国会议员洛里·查韦斯-德雷梅尔（Lori Chavez-Deremer）担任劳工部长，提名美国国家橄榄球联盟（NFL）退役球员斯科特·特纳（Scott Turner）担任住房和城市发展部长。

北约秘书长吕特在佛罗里达州与特朗普会谈

北约发言人法拉·达赫拉拉（Farah Dakhlallah）周六宣布，北约秘书长吕特在佛罗里达州棕榈滩与美国候任总统特朗普会晤。

佛罗里达州棕榈滩是特朗普海湖庄园的所在地。

达赫拉拉表示，两位领导人"讨论了联盟面临的一系列全球安全问题。"

预计特朗普将在第二任期内敦促北约成员国增加国防支出。他还声称，他"会鼓励"俄罗斯对他认为未按要求付款的国家"为所欲为。"

特朗普还表示，他反对向乌克兰提供更多军事援助，这一立场令许多欧洲北约成员国感到失望。

北约秘书长吕特在佛罗里达州棕榈滩与美国候任总统特朗普会晤。 图像来源: Alex Brandon/AP/dpa/picture alliance

在11月5日特朗普击败卡玛拉·哈里斯赢得美国总统选举后，吕特较早表达了前往海湖庄园会见特朗普的意愿。

吕特此前曾表示，他希望与特朗普讨论朝鲜、伊朗、中国和俄罗斯"共同合作、共同对抗乌克兰"的问题。

"与此同时，俄罗斯必须为其所作所为付出代价，包括正在是向朝鲜提供技术。"吕特在最近于布达佩斯举行的欧洲领导人会议上说道。他认为这一进展对美国和欧洲大陆构成威胁。

吕特表示："我期待与特朗普坐下来讨论我们如何一起应对这些威胁。"

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（综合报道）

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