特朗普提名卡瓦诺为大法官

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一(7/9)任命卡瓦诺 (Brett Kavanaugh)为最高法院大法官。这项任命案除了将确定美国最高法院的未来方向，预计也带起新一波的政治斗争。

特朗普说：「在法律界，他被认为是法官的法官，是同年龄的人当中真正的思想领袖。」还说：「他是一位杰出的法学家，写作风格明快，被普遍认为是我们这个时代最优秀、最敏锐的法律人才。」

特朗普之前从几位人选中缩小范围，包括联邦上诉法官卡瓦诺、凯蒂利奇 (Raymond Kethledge)、巴雷特 (Amy Coney Barret)和哈迪曼 (Thomas Hardiman)都被传可能出线。不管是谁，与原先的温和派中立的肯尼迪相比，最高法院都将右倾。

特朗普去年任命保守派戈萨奇 (Neil Gorsuch)为大法官。一旦加上卡瓦诺，特朗普在任期内让最高法院变得更保守。

现年53岁的卡瓦诺在接下来担任大法官的数十年间，可能会就堕胎、同志权利、枪支管制、医疗保健和移民问题等做出重大决定。

他说：「法官必须是独立的，必须解释法律，而不是制定法律。法官必须将按字面解释法规，法官也必须按字面解释宪法。」卡瓦诺也向大家介绍了他的家庭成员、家庭罗马天主教信仰和法律职涯。

令人关注的是，自由派大法官，包括金斯堡（Ruth Bader Guthburg）已满85岁，布雷耶（Stephen Breyer）下个月也满80岁。若他们退休，特朗普将再有机会任命。

民主党激烈反对

这项任命案将在美国11月期中选举前送交参议院确认。共和党议员在参院中佔据51对49的多数席位，或无意外将拿下51票多数通过。不过目前尚不清楚共和党参议员麦凯恩 (John McCain)是否会投票，因为他正在接受脑癌治疗。

民主党议员计划以堕胎和医疗保健为重点抵制这项任命案，希望能够彻底改变提名程序，或者将任命推迟到11月之后，以期在参议院赢得额外席位以迫使特朗普妥协。

参议院少数党领袖舒默 (Chuck Schumer)表示，他将以「所拥有的一切」来抵制卡瓦诺任命案，并强调医疗保健和妇女权利等问题不容妥协。

民主党人的希望寄託在2位共和党参议员，缅因州的柯林斯 (Susan Collins)和阿拉斯加的穆考斯基 (Lisa Murkowski)身上。她们都支持「罗诉韦德案」(堕胎合法化)，并表态不支持反对此案的大法官人选。 两位参议员在上次特朗普提名戈萨奇为大法官时都支持。

不过民主党也不见得能守住所有投票。3位民主党参议员，印第安纳州的唐纳利 (Joe Donnelly)，北达科他州的海特坎普 (Heidi Heitkamp)和西弗吉尼亚州的曼钦 (Joe Manchin)，都在特朗普获胜的秋季面临连任。 也都支持戈萨奇。

夏立民/罗法 (法新社、美联社、路透社)