特朗普提北约国防开支5%目标 德国也有争论

美国候任总统特朗普呼吁北约盟国国防开支达到GDP的5%。数天前，德国副总理哈贝克也提出国防开支应占GDP的3.5%，不过，这受到总理肖尔茨的批评。

（德国之声中文网）周二（1月7日），特朗普在佛罗里达州海湖庄园举行的记者会上，呼吁北约盟国进一步增加国防开支，使其占GDP的5%。在竞选期间，特朗普曾威胁未达到2%目标的北约成员国，如果俄罗斯发动袭击，对其不予支持。

北约及其32个成员国目前的要求是国防开支至少占GDP的2%。德国曾很长时间没有达标，但在俄罗斯侵略乌克兰战争背景下，近年来国防开支大幅增加。一段时间以来，欧洲和德国也出现更多声音，呼吁将2%的比例明显提高。

德国正副总理也就国防预算争论

就在1月3日，《明镜周刊》（Der Spiegel）发表的对德国副总理兼经济部长哈贝克（绿党）的采访中，哈贝克呼吁未来几年将国防预算增加到GDP的3.5%。

随后，1月7日，德国总理肖尔茨（社民党）向《明星周刊》（Stern）表示，哈贝克的这一要求没有考虑成熟，而且并未说明这笔资金将从何而来。

德国政界就国防预算也有争论 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

1月8日，哈贝克也接受《明星周刊》采访称，他将通过数十亿计的贷款来提供这笔资金。他同时指责上届大联合政府（基民盟、社民党）一味节约开支，导致经济破败不堪。——这也是对现任总统肖尔茨的批评，因肖尔茨在上届默克尔政府任财政部长。

哈贝克还表示：“债务刹车不应决定德国的安全程度。这个问题主要是针对联盟党（基民盟、基社盟）的。我们必须确保和平并防止进一步的战争。”

默尔茨：重要的是防御能力

就特朗普提出的5%的目标，德国基民盟总理候选人默尔茨1月8日向巴伐利亚电台表示，“首先德国必须真正达到2%的下限。”他说，德国并未真正达标，“只不过是将所谓的专项资金计入在内”才在形式上过关。

默尔茨称，归根到底是要有自我防御能力。这涉及德国联邦国防军的扩张以及各国和北约重建防御能力。 “未来几年我们必须共同努力，一个经济体GDP的多大比例用于国防，这只是计算的数值。”

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（综合报道）

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