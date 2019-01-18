特朗普推迟在国会亮相

（德国之声中文网）此乃一场权争，特朗普暂让一步：国会众院议长佩洛西行使主人权利，让这位美国总统事实上吃一次闭门羹。1月29日，特朗普总统原定要依传统在众议院发表本年度国情咨文演说。而眼下，民主党人佩洛西和共和党人特朗普正相互指责对方要为已长达33天的政府停摆负责。

特朗普推文道：在延续了一个月的预算封堵- "停摆"结束后，他才会作此演说。他称，鉴于其历史、传统及重要性，只有众议院才能作为演说地，因此，他也无意寻找另一个演讲场所。

此前，佩洛西这位在野党领袖已建议总统，考虑到政府部分停摆，应推迟演说，或只以书面方式发表。她的理由是，因拨款被禁，白宫特勤队无力为相关活动提供足够安全保障。

为此，特朗普上周临时下令拒绝向佩洛西提供军机，出访驻阿富汗美军。不过，白宫矢口否认此为报复行为。

总统每年对国会两院发表一次国情咨文演说是一项悠久传统，并成为传媒盛景。在致佩洛西的一封信中，特朗普还曾强调了在其惯常地点作此演说的重要性，且不无讽意地补充道："我高兴地期待着我们的照面。"

特朗普上周临时下令拒绝向佩洛西提供军机

虽说特朗普本也可以在椭圆形办公室，或在一次集会上，面对自己的支持者作国情咨文演说，但这样的场合碍难提供在国会大厦齐聚一堂的全体议员所构成背景下的那种盛况效果。

俗称为"停摆"的国家拨款封堵涉及约四分之一联邦机构和约80万联邦工作人员。他们的薪资被停付，而大多数人仍得继续工作。民意调查结果显示，多数美国人认为，特朗普要求拨款57亿美元用于建造美墨边界隔离墙是问题所在。

凝炼/苗子（德新社、美联社）