特朗普推文攻击弹劾调查证人挨批

（德国之声中文网）美国总统特朗普在推特上对弹劾调查听证会的证人进行攻击，招致民主党人士的强烈批评。前美国驻乌克兰大使约万诺维奇（Marie Yovanovitch）周五（11月15日）出席联邦众议院听证会期间，特朗普在推特上发文攻击。

众议院情报委员会民主党籍主席希夫（ Adam Schiff）在听证会结束后表示：美国民众在直播电视上"见证了美国总统的“”实时威吓”。他认为特朗普的公开行为"不仅是为了震慑（约万诺维奇），也是震慑其他可能出面作证者"。他最后总结，众议院议员"非常严肃"看待总统的行为。

特朗普在听证会举行时推文写道："约万诺维奇所到之处都会变得糟糕。她先去了索马里，然后事情变得怎么样了? 后来到了乌克兰，新乌克兰总统在我第二次与他通话时就表达对她的不满。"特朗普在推文最后还强调，身为美国总统，他有指定大使的"绝对职权"。

与此同时，希夫在听证会上"实时"将特朗普的推特朗读给台下的约万诺维奇听，并询问约万诺维奇，这样的推特对于其他愿意出面作证的证人会造成什么效果。

约万诺维奇回答称"这非常吓人"。她表示："我不知道总统意图做什么，但我认为效果是试图威吓。"

多名共和党员试图在约万诺维奇的听证会为特朗普的推特缓颊。共和党议员斯坦法尼克（Elise Stefanik）表示，人们对推特上的发言可能会有正反面的看法。她虽然不认同特朗普的推特，"但是事情与推文无关"。

另一名共和党员称，他不能肯定推文是否是在攻击证人，因为推文内容是"对她的履历"的阐述。其他共和党人士辩称，特朗普只是针对弹劾调查的不公正程序为自己辩护。

针对他试图威吓证人的指控，特朗普也反驳称他"与其他人无异"，有表达意见的自由。他还称，弹劾调查听证会上发生的事情是一种"耻辱"，因为与会的共和党员被剥夺了重要的程序性权利。

根据美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj）7月底的通话记录，两人曾在谈话时提到约万诺维奇。特朗普在通话时敦促对方调查美国前副总统拜登。提到约万诺维奇时，特朗普说："她要经历一点事情了。"对此，约万诺维奇表示"感觉像是一个威胁"。

美国前驻乌克兰大使约万诺维奇的听证会是众议院举行的第三场针对特朗普弹劾调查的公开听证会。特朗普被怀疑滥用职权，企图联合乌克兰政府介入美国选战，以谋取个人政治利益。

张筠青/任琛 （德新社、路透社、法新社等）