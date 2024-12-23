特朗普：控制格林兰岛绝对必要

尽管上一次提出购买格陵兰岛的要求立即被丹麦拒绝，特朗普显然没有忘记这片地广人稀的土地，还未上位，已出言拥有它绝对必要。

(德国之声中文网)美国候任总统特朗普在自己的社交平台Truth Social上写道："出于国家安全和全球自由的利益，美国认为拥有和控制格陵兰岛是绝对必要的。”

格陵兰岛属于丹麦，但实施高度自治。特朗普在第一任期内就曾表达过将格林兰岛纳入美国版图的愿望，他曾提议购买格陵兰岛，但当时丹麦的答复非常明确：“不，谢谢。”

格陵兰岛政府首脑埃格德（Múte B. Egede）强调，格陵兰岛不出售，但他表示，政府对经济合作持开放态度。他在向丹麦媒体TV2发表的声明中表示，“因为所有的合作与贸易不可能都通过丹麦进行。”

格陵兰岛外交负责人莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt）在TV2的采访中拒绝了特朗普的新提议，并称其为“荒谬”。

格陵兰岛拥有的寒冷广袤的土地，其面积是德国的6倍，但只有约56,000名居民。它位于北极地区，靠近俄罗斯，探明蕴藏着丰富的矿产资源，美国在当地设有一个军事基地，因此，格林兰对美国具有战略意义。

数天来，特朗普多次在公开发言时涉及到美国的版图，比如说加拿大成为美国第51州“是个好主意”，并要求巴拿马降低通行费，否则“归还美国”。

（德新社等）

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