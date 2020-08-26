特朗普接受共和党提名 攻击拜登威胁美国梦

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四(8月27日)接受共和党的总统提名，为共和党全国代表大会画上了句号。

特朗普在白宫前草坪的巨大舞台上发表演讲时说，他怀着 「满心的感激和无限的乐观」接受提名，并称即将到来的选举是「我们国家历史上最重要的一次」。

此外，特朗普也在演讲中继续抨击对手拜登。他说拜登不会拯救美国的灵魂，也会摧毁掉美国人的工作机会。他说:「拜登在过去47年接受蓝领阶级的捐款，拥抱他们甚至亲吻他们，但是转身他就飞回华府，然后投票把我们的工作运到中国，或其他更多遥远的国土。」

德国之声访问了在场的支持者史黛希。来自亚利桑那州的她说，她从民主党变成「社会主义共产主义者」之后就一直投票给共和党。她也相信特朗普有让美国变得更好: 「我的税变低了，我的生活品质变得更好。」

特朗普在共和党党的支持率一直都很高。在共和党大会亲友相继站台之前，特朗普的党内支持率就已经超过90%。

一名已经在美国军队服役超过三十年的资讯安全顾问说，40年来他都把票投给共和党。他虽然为特朗普在2016年击败希拉里当选感到高兴，但是之后他也对特朗普的表现不满，包括特朗普从叙利亚撤军、以及他处理疫情的能力等。这名共和党的铁票支持者在11月时打算投票给拜登: 「政党并不重要，重点是要把特朗普从白宫撵出去。」

打破白宫惯例

特朗普誓言要战胜新冠疫情。他说，美国将在今年年底前，甚至更早准备好疫苗。他也继续称中国应该为新冠疫情负责。他说，如果他再度当选，美国将「很快的迈向破记录的繁荣」。

特朗普的演讲打破了白宫不被用来举办纯政治性活动的惯例。

此外，在党代表大会上，没有维持社交距离、也没有要求参加者戴口罩。只有总统和副总统周边最近的人士接受新冠病毒检测。

数名黑人表支持

美国内部因非裔男子佛洛依德遭警方压颈致死引爆一连串抗议之后，近日威斯康星州又因非裔男子布莱克被警察开七枪爆发抗议。对此，副总统彭斯在接受再度提名时，捍卫警察执法:「在特朗普总统的领导下，我们将永远与捍卫正义的警察站在一起。」他说: 「我们不可能会停止给警察的资金。现在不会，未来也永远不会。」

为数可观的非裔人士受邀在党代表大会上演讲。包括在巴尔的摩竞选的克拉希克 (Kim Klacik)、美国住房与城市发展部长卡森 (Ben Carson)、以及目前在白宫最高级别的非裔幕僚史密斯(Ja’Ron Smith)。

拜登反击特朗普

在特朗普接受提名的前一周，拜登在民主党大会上正式获得提名，成为11月下届总统选举中挑战特朗普。在共和党代表大会的同一天，拜登在民主党募款餐会上反击特朗普的说法: 「特朗普一直说在拜登的带领下，美国不会安全。但他们的证据呢? 你现在看到的暴力都发生在特朗普执政下，是特朗普的美国。他们忘记谁是总统了吗?」

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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唱入人心 美国历届总统的竞选歌曲 2008年巴拉克·奥巴马竞选歌曲-史蒂维·旺德的“签名、盖章、交付...我是你们的” 2008年巴拉克·奥巴马（Barack Obama）每次发表了竞选演讲后，经常可以听到史蒂维·旺德（Stevie Wonder）演唱的“签名、盖章、交付.....”这首歌曲。它传递给选民的信息是：“我属于你们！”奥巴马的背后有一大批流行音乐界人士的支持，他们当中包括布鲁斯·斯普林斯汀（Bruce Springsteen）。 、碧昂丝（Beyoncé）或凯蒂·佩里（ Katy Perry ）。黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）组合创始人兼说唱歌手和制片人will.i.am还以奥巴马的名言“ Yes We Can”创作了一首同名歌曲。

唱入人心 美国历届总统的竞选歌曲 原唱生气了 特朗普竞选造势的时候选择了滚石乐队的歌曲《你不能总是得到你想要的》（《You Can't Always Get What You Want》。但是滚石乐队表示抗议，要求特朗普在竞选集会时不要播放这首1968年发行的经典作品。 作者: Gaby Reucher



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