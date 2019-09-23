特朗普捍卫宗教自由 蓬佩奥护新疆批中国

(德国之声中文网) 9月23日，美国在联合国大会的场边以宗教自由为题举办讨论会，除了有美国总统特朗普演讲，也邀请到被监禁的新疆维吾尔人伊力哈木的女儿担任重量级讲者。

美国媒体CNN认为，美国方面会将宗教自由会议安排在联合国大会讨论气候变迁的同一时间，可能是因为特朗普在气候变迁这个议题上已经被国际边缘化，受邀上台演讲的几率也很低。安排特朗普到宗教自由会议演说，可以解除尴尬局面。

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巧合的是，虽然特朗普的演说没有明确针对新疆，但是该会议所邀请到的重磅讲者，是新疆维吾尔人伊力哈木的女儿。虽然特朗普本人在维吾尔女性菊尔·伊力哈木(Jewher Ilham)开始演讲之前就已经离场，但是副总统彭斯和国务卿蓬佩奥都有留在场内聆听伊力哈木女士抨击中国，并予以鼓掌。

蓬佩奥说，伊力哈木的父亲是一名维吾尔学者，现正在新疆监狱服无期徒刑。

蓬佩奥简短的批评了中国: 「中国共产党拘捕基督徒、拆毁教堂、禁止贩卖圣经，又关押上百万名维吾尔穆斯林。」由于美国副国务卿苏利文(John Sullivan)预计将在周二独立举办一个活动，专门讨论在中国的「新疆人权危机」，蓬佩奥也提到苏利文「欢迎世界各国的伙伴共同呼吁中国，停止用残酷的、非人道的、贬低的方式对待新疆人民。」

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上周五，中国驻联合国大使张军说: 「如果他们单纯想把事情政治化，我们绝对有权利捍卫我们自己，我们也完全反对任何这类行动干预中国内部事务。」

美国国务院宗教自由事务无任所大使布朗巴克(Sam Brownback)暗示道，正在和中国打贸易战的美国可以采取行动。他说: 「我们不会预设制裁或是其他反制行为，但是要是中国继续打击宗教信仰，这么做会对美国有利。」

特朗普强调宗教自由

美国总统特朗普在联合国的演讲中说，全世界有80%的人居住在宗教自由受到威胁、或是完全没有宗教自由的地区。他说当他第一次听到统计数字时还不相信，要求再度查证。

他说，世界各国的领袖应该要努力阻止与宗教相关的犯罪，释放良心犯，并且废除限制宗教自由的法律。

媒体认为，特朗普的演说目的除了现场的听众以外，还包括他在美国国内的支持者，包括重视宗教自由的福音派基督徒。特朗普也强调自己的团队十分重视选民的关切重点，每年都在华盛顿举办宗教自由论坛。美国国务卿蓬佩奥更在今年的大会上，宣布美国会带头建立国际联盟捍卫宗教自由。

特朗普在演讲中还将他任内与宗教自由有关的行动一一列举出来，说自己已经做了很多事。

特朗普宣布，美国将斥资2500万美金维护全世界的宗教自由地点和遗迹，也会致力于建立国际联盟捍卫宗教自由。特朗普说: 「作为美国总统，宗教自由一向是我的优先事项之一，」他说: 「美国呼吁世界各国停止宗教迫害。」

罗法/夏立民 (路透社、美联社)