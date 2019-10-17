 特朗普指谈判顺利 官员称或取消12月关税 | 经济纵横 | DW | 22.10.2019

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经济纵横

特朗普指谈判顺利 官员称或取消12月关税

中美双方将在接下来一个礼拜密切磋商，以期完成第一阶段协议的签署。美国总统表示乐观，中国则是在愿意合作的论调之外，试图透过WTO报复美国，规模多达24亿美金。

China Qingdao Containerhafen (Getty Images/AFP)

(德国之声中文网) 周一(10月21日)，美国总统特朗普说，中美之间的贸易谈判进行得相当顺利。

上周，特朗普说十月初公开的第一阶段贸易协议预计会在下个月月中完成签署。

美国贸易谈判代表莱特希泽说，谈判团希望在11月16-17日的亚太经济合作会议(APEC)之前，将第一阶段的协议收尾。 但是他仍持保留态度，说双方仍然有一些重要议题需要解决。

他说副部长级的会议会在下周一(10月28日)举行，而在此之前，他和财务长姆努钦会在本周五 (10月25日) 先与对方沟通。

商务部长罗斯(Wilbur Ross)对于谈判的预期也采取比较保留的态度。 他在接受福斯商业台采访时说，比起追求时效，更重要的是争取一份「正确」的协议。

另一方面，白宫首席经济顾问库德洛则是向福斯商业台透露，如果谈判顺利的话，美国预计对进口自中国的消费品所加征的关税很可能会取消，包括手机、笔记型电脑、平板电脑都有可能受益。

消息一出，美股大涨。 标普 500 指数上漲 20 点，或 0.69%，收 3006点。 特别容易受到贸易影响的科技股涨了1.1%。 其中，密切反应整体经济情况的能源股升幅最高，其次為金融股与资讯科技股。

中国向WTO抱屈

然而，贸易谈判上的进展却并未阻止中国对美国展开反制行动

中国正在寻求对美国采取报复性制裁，理由是世界贸易组织曾经在奥巴马执政时期做出的一项关税案的裁决，而中国认为美国没有妥善遵守世貿組織的裁決。

中国指控美国对中国出口商品滥用反补贴关税，涉及的商品包括太阳能面板、风力发电塔、钢瓶和铝型材等，相当于高达73亿美元的出口额。

中国要求世贸组织的争端解决机制（DSB）授权，暂停对美国的相关优惠和义务，涉及的年度金额总额为24亿美元。

世贸组织争端解决机制将于10月28日召开例会。 美方代表可能会在会议上对中国提出的报复措施提出质疑。

罗法/楊威廉 (路透社等)

DW.COM

中国请求WTO准许对美国采取报复性制裁

世贸组织公布的一份文件显示，中国正在寻求对美国采取价值24亿美元的报复性制裁，理由是美国没有执行世界贸易组织对始于奥巴马时期的一起关税案的裁决。 (21.10.2019)  

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