 特朗普指控中国入侵希拉里电邮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2018

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时政风云

特朗普指控中国入侵希拉里电邮

前美国总统候选人希拉里的「电邮门」丑闻，美国调查当局一直指是俄罗斯所为，但如今特朗普把矛头指向中国。北京方面予以驳斥。

USA Hillary Clinton zu Besuch in China (Getty Images/Feng Li)

特朗普指控中国骇客入侵希拉里的电邮（资料照片）

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在当地时间週二 (8/28) 晚上发表推文，把前总统候选人希拉里「电邮门」的始作俑者指向中国。

「希拉里的电邮--当中许多是机密资料，是遭到中国骇客侵袭。下一步最好由联邦调查局（FBI）和司法部採取行动，否则在那麽多错误过失后，它们的公信力将会荡然无存！」推文中提及的错误是指前联邦调查局长科米（James Comey）等人对他的指控。

在前一天(8/27) ，美国右翼保守派媒体Daily Caller引述两名匿名人士，指中国骇客入侵希拉里的电邮，但消息未经官方证实。

报道刊登后，特朗普也在推特调侃﹕「中国骇进希拉里的私人电邮伺服器。他们肯定不是俄罗斯做的（开玩笑！）？」但他也为这篇报道加持﹕「事实上，这是一则非常大新闻，很多机密资料！」

但是，特朗普或白宫都没有为这两则推文提供任何证据。

USA Mural Putin Trump in Brooklyn (Getty Images/S. Platt)

中国反应

中国外交部週三 (8/29) 回应称，有关指控已非新鲜事。「我们不是第一次听到类似的指控。」

发言人华春莹在例行记者会上表示﹕「中国是网络安全的坚定捍卫者，我们坚决反对和打击任何形式的网络攻击及窃取机密。」

转移通俄视线？

特朗普在去年4月也曾经提及，中国可能骇进民主党官员的电邮试图左右总统大选。

美国情报机关一直指控，俄罗斯是透过骇客干预2016年美国总统大选的主谋。今年7月，美国联邦大陪审团起诉12名俄罗斯特工，指他们入侵希拉里和民主党的电脑网络。

特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 也正在调查俄罗斯在2016年大选中角色，特别是它有否勾结特朗普的竞选团体，以图干预选举。特朗普一直否认这些「通俄门」指控。

李芊/罗法 (德新社、路透社)

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