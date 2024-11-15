特朗普拟废除电动车税收优惠 利好特斯拉？

消息人士称特朗普过渡团队拟废除电动车7500美元的税收抵免。由于取消补贴可能对电动车业竞争对手造成更大打击，特斯拉已表态支持终止补贴。美国汽车工人联合会对此发出猛烈抨击。

（德国之声中文网）路透社本周四（11月14日）援引两名知情人士消息称，美国候任总统特朗普的过渡团队计划废除购买电动车享有的7500美元消费税收抵免。该计划将是其更广泛的税改立法的一部分。

该项税收优惠是拜登政府《通胀削减法案》（IRA）的标志性措施之一。废除这一税收抵免可能对美国本已放缓的电动车转型造成严重影响。

据匿名消息人士透露，由亿万富翁石油大亨、大陆资源公司（Continental Resources）创始人哈罗德·哈姆（Harold Hamm）和共和党北达科他州州长道格·伯格姆（Doug Burgum）领导的能源政策过渡小组在会议上讨论了废除该项补贴的计划。美国最大的电动车制造商特斯拉已向特朗普过渡委员会表示，支持终止该项补贴。

全球首富、特斯拉首席执行官埃隆·马斯克是特朗普的主要支持者之一。他曾在今年7月份表示，终止补贴可能会对特斯拉销售产生轻微影响，但对其竞争对手，如通用汽车等传统汽车制造商而言，打击将是“毁灭性的”。

受上述消息影响，特斯拉股价收盘下跌近6%，至311.18美元；较小型电动车制造商Rivian股价大跌14%，至10.31美元；另一家电动车制造商Lucid下跌5%，至2.08美元。电动车电池供应商股价也应声下跌，LG Energy Solution周五股价一度下跌10%，三星SDI下跌9.6%。

特斯拉和福特均未回应评论请求。通用汽车和斯特兰提斯（Stellantis）则拒绝置评。

汽车创新联盟（Alliance for Automotive Innovation）在10月15日致函国会，敦促保留电动车税收抵免，称其对“巩固美国未来在汽车制造业的全球领导者地位至关重要”。

特朗普过渡团队未就该项税收抵免的未来走向发表评论，但在声明中表示，当选总统将兑现其竞选承诺。

图为美国犹他州的一处燃煤电厂 图像来源: George Frey/Getty Images

拿清洁能源政策“开刀”

特朗普在竞选时承诺将提高美国石油产量（尽管产量已创历史新高）；将取消拜登政府的清洁能源计划，其中包括对风能、太阳能，和大规模生产氢能的补贴；并会结束拜登“亲电动车政策”，但并未明确具体目标。

消息人士透露，特朗普过渡团队已确定，拜登政府的一些清洁能源政策恐难废除。因为政策本身较受欢迎，并且也给共和党主导的州带来了经济收益。

相较之下，电动车税收抵免则被视为一个容易被“开刀”的目标，由共和党控制的国会预计会对此达成广泛共识。

据消息人士透露，特朗普计划在上任初期延长即将到期的数万亿美元减税计划，为此他需要通过取消电动汽车税收抵免来节省成本。能源过渡小组预计，共和党届时将会走立法中的“和解程序”（reconciliation），这样在推进该议程时，可以不需要依赖民主党人的投票。拜登政府曾用相同的策略通过了《通胀削减法案》。

欲拒还迎 美国人为何对电动汽车如此纠结 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

为何特斯拉可能从中受益

特斯拉向来是拜登及前任政府电动车补贴政策的最大受益者。现在，废除补贴可能有助于削弱特斯拉的竞争对手，从而使其受益。

马斯克在7月的一次财报电话会议上也指出，特朗普政府取消电动车税收补贴从长远来看可能“有利于特斯拉”。

根据Cox Automotive数据，特斯拉第三季度的电动车销量接近全美总销量的一半。通用汽车（GM）、福特（Ford）和现代（Hyundai）的电动车销量则远远落后。然而，和4年前相比，电动车领域的竞争对手在一步步蚕食特斯拉的市场份额 - 2020年第一季度，特斯拉的市场份额超过了80%。

特斯拉投资者、Purpose Investments投资组合经理尼古拉斯·梅施（Nicholas Mersch）表示，特斯拉具备强大的“工程和制造实力”来降低制造成本，这使其能够承受取消补贴可能带来的销售打击。“取消补贴意味着竞争对手无法在成本控制领域展开竞争，也就意味着很难追赶上特斯拉。”

此外，特斯拉还可能从特朗普或将进一步强化的关税政策中大幅获益，例如对中国电动车进口设置高额关税（包括100%关税）。受政府巨额补贴的中国电动车企近年来发展势头迅猛，比如全球新能源汽车销冠比亚迪。梅施表示，特斯拉“无法击败中国电动汽车”，但在特朗普的帮助下，特斯拉或许能够将它们“挡在美国市场之外”。

共和党战略师的迈克·墨菲 (Mike Murphy) 将取消补贴描述为“特斯拉第一，其他人所有人第二”政策，并表示：“特朗普政府表明，他们没有任何兴趣帮助美国汽车行业在即将到来的中国‘电动车入侵战’中生存下来。”

福特汽车近年来也在艰难推进电动转型 图像来源: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

美国汽车工人联合会抨击特朗普废除补贴

对美国其他传统汽车制造商而言，取消电动车税收抵免则可能对其向电动车转型的努力造成打击。比如底特律三巨头——通用汽车（General Motors）、福特（Ford）和吉普（Jeep）的母公司斯特兰提斯（Stellantis）

此外，通用汽车、福特和现代（Hyundai）等公司仍在努力加大电动车产量，并努力降低成本。福特预计今年其电动车和软件业务将亏损50亿美元。其一直以来为对消费者保有价格吸引而依赖的电动车税收减免一旦失去，将更难实现盈利。

在特斯拉对废除电动车税收优惠表示欢迎时，代表底特律三巨头从业者的美国汽车工人联合会（UAW）则表示支持拜登的亲电动车政策，包括7500美元税收抵免。上个月，汽车工人联合会主席肖恩·费恩（Shawn Fain）对特朗普废除税收抵免发出猛烈抨击，称此举将危及汽车行业工“数十万”工作岗位。

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