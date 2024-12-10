特朗普拒绝承诺协防台湾

在日前播出的采访中，候任总统特朗普称胜选后他已同习近平电话沟通，他还表示不会承诺协防台湾。

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普在本周播出的NBC专访节目中，再度被问及"若中国入侵台湾，是否会承诺保卫台湾？"

对此，特朗普回应："我永远不会说"（I never say），当被主持人维尔克（Kristen Welker）追问时，特朗普表示："我不会说，因为我总得进行谈判，对吧？"主持人继续追问，特朗普也说，他更希望中国不会入侵台湾，强调"我跟习主席的关系很好，我们一直保持沟通。 "

特朗普还说，他确定胜选后，大约三天前，曾与习近平通过电话。当维尔克询问他是否把"希望中国不要入侵台湾"的讯息传递给习近平时，特朗普说，当天并未和习近平提及此事，重申两人之间的好交情，称"我和他有很好的关系，我希望他不要这样做 "。

特朗普选前在台湾议题上曾多次表态，除了批评台湾抢走美国的芯片生意外，也曾说台湾应该要为美国协防付费。对于中国若武力犯台，特朗普选前曾表示将对中国加征150％到200％的高额关税。在今年5月的竞选活动上，他说若中国在他任内对台行动，他会以轰炸北京作为回应。

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(综合报道)

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