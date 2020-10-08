特朗普拒绝参加线上远程总统辩论会

（德国之声中文网）据德新社报道，美国总统特朗普表示，他不会参加在线上举行的第二场辩论会。周四（10月8日）他在接受美国福克斯新闻台采访时说，虚拟辩论形式令人“无法接受”。他说：“我不会把我的时间浪费在虚拟讨论中。”

特朗普竞选团队经理史蒂芬（Bill Stepien）声称，远程辩论会这种形式是向拜登提供帮助的“可悲的借口”。

第二场辩论会计划在下周四10月15日举行。

特朗普做出这番表态前， “总统辩论委员会”刚刚宣布，出于健康安全保护的考虑，第二场辩论会不再采用候选人面对面辩论的方式，而是两名候选人身处不同的场所，在线远程辩论。但是主持人和现场观众仍然会出现在位于迈阿密的会议现场。

截至发稿，拜登的竞选团队尚未作出表态。

第三场辩论计划将于10月22日举行。

上周五（10月2日），特朗普在推特上宣布新冠病毒检测呈阳性。整个周末他在一所军队医院接受了治疗。周一出院重新回到白宫。

洪沙/乐然 （德新社）

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