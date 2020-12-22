特朗普拒签新冠纾困方案  会有何种后果？

（德国之声中文网）经历长达数月的谈判之后，美国国会周一（12月21日）晚间终于就一项约9000亿美元的疫情援助法案达成共识。然而，总统特朗普次日在推特上发布视频，批评该法案与其预期大不相同，“真是一种耻辱”。他要求国会修改这项法案，“把低得离谱的每人600美元直接付款提高到每人2000美元，或者是每对夫妇4000美元。” 这名即将于1月20日卸任的总统强调，如果国会不修改，他将不会签署该法案。

在这段4分多钟的视频中，特朗普认为这一长达五千多页的复杂法案虽然被称为“新冠病毒救济法案”，却几乎没有多少跟新冠相关的内容。他以向柬埔寨、缅甸、巴基斯坦等国提供的援助金为例指出，“国会为外国、游说者和特殊利益集团筹集了大量资金，却把最低限度的钱发给了那些需要钱的美国人民”，特朗普补充道：“这不是美国人的错，是中国的错。”

视频结尾处，特朗普表示：“我还要求国会立即去除该法案中既浪费又不必要的项目，给我一份合适的法案，否则下一届政府将不得不制定一项新冠纾困方案。也许那个政府就是我领导的，我们会完成这个任务。”

如果特朗普动用否决权？

特朗普在视频中没有直接提及“否决”，但是如果他真的动用否决权，国会可以用三分之二的多数票推翻它。该法案在参议院以92：6的表决结果获得通过，在众议院则是以359：53的票数通过，然而路透社认为，若特朗普动用否决权，部分共和党员可能会对推翻否决有所迟疑。另外，由于圣诞节假期来临，国会是否有足够的时间来完成这件事似乎尚不确定。

如果特朗普没有在法案通过后的10天内签署或否决该法案，那么该法案将在没有他签名的情况下自动成为法律。

在12月28日之前，美国政府的运作依靠临时拨款，等待2021财年1.4万亿美元的联邦支出获得通过也是该法案的一部分。若不能通过另一套权宜法案，或者是推翻特朗普对该立法的否决，可能导致政府机构部分“停摆”。

路透社另外透露，白宫在该法案通过之前并未表示过反对意见，而且所有迹象都显示特朗普会签字。联邦政府财长姆努钦(Steven Mnuchin)参与了该法案的谈判。特朗普现在的抵制可能会推迟向美国人付款，推翻姆努钦公布的首批付款将于下周起发放的计划。

最新的疫情纾困法案是美国历史上第二大经济刺激计划，仅次于今年3月份通过的2.2万亿美元救助法案。



拜登反应

拜登将于1月20日宣誓就职

同时，美国当选总统拜登表示，他上任之后将会再提出新一轮新冠疫情救助计划。与特朗普不同的是，拜登对两党之间的最终妥协表示称赞。他说：“我们需要两党合作。”他认为，这是唯一能顺利度过新冠危机的方法。

这名即将上任的总统警告道，“简单的事实”是：“在我们抗击疫情的战役中，最黑暗的日子还在前面，尚未过去。” 他强调，进一步采取措施解决危机，刻不容缓。对此，拜登特别提到疫苗配送资源不足的问题。

今年年初，新冠疫情使美国经济陷入大危机，数百万人失业。虽然春季封锁结束后经济迅速复苏，但此后疫情反弹加剧，导致经济复苏陷入停滞。



©2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。