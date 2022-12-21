 特朗普报税表于周五公布 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2022

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时政风云

特朗普报税表于周五公布

美国众议院筹款委员会发言人表示，前总统特朗普的报税表将于周五（12月30日）公布。 特朗普在社交媒体上回应说："你们无法从纳税申报表中了解到什么，但如果不是你们的，公布它们是非法的！"

特朗普12月19日连线出席众议院冲击国会山调查委员会的听证

特朗普12月19日连线出席众议院冲击国会山调查委员会的听证

（德国之声中文网）美国众议院筹款委员会发言人周二（12月27日）表示，前总统特朗普的报税表将于周五（12月30日）公布。

美国最高法院作出支持向特朗普索取税务记录的裁决后，民主党控制的该委员会于上个月获得了这些报表，这将使特朗普和民主党长达一年的法庭斗争达到高潮。

特朗普是几十年来第一位在2016年和2020年的总统竞选中没有公开其纳税申报表的总统候选人。上周，在谈到文件的发布时，筹款委员会主席尼尔（Richard Neal）表示："这是关于总统职位的问题，而不是总统个人的问题。"

国税局未能审计特朗普税表

这位前共和党总统2015-2021年的部分纳税申报表预计将成为周五公开的文件之一。

此次对众议院筹款委员会而言时间紧迫，因为共和党控制的新一届众议院将于1月3日开始履职。

根据委员会上周发布的报告，美国国税局（IRS）违反了相关法律，在特朗普担任总统的四年中，有三年没有对其进行审计。

筹款委员会上周公布的税务数据显示，特朗普在2020年的纳税申报表显示，他和妻子梅拉尼娅在2015年至2020年这6年间的调整后总收入为-5,320万美元，因此不必缴纳所得税。

特朗普日前在其社交媒体上对这一进展作出反应说："你们无法从纳税申报表中了解到什么，但如果不是你们的，公布它们是非法的！"

（路透社、美联社）

 

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