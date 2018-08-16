特朗普批谷歌搜寻不公 脸书推特也遭点名

(德国之声中文网) 特朗普週二(8/28)在一连串的推特文中表示，谷歌搜索「特朗普新闻」(Trump News)的结果被「操纵」对他不利。因为结果只显示了CNN等媒体的报导，而没有保守派的媒体。他说这种做法是非法的。

谷歌否认有任何政治偏见，并在一份声明中表示，其搜索引擎「未被用来设定政治议程，我们从未使搜寻结果对任何政治意识形态具有偏见。」

特朗普不只攻击谷歌，也对社交媒体推特(Twitter)和脸书(Facebook)表达不满。他指责这些平台打压保守派的声音。他也批评亚马逊公司伤害小型企业，从美国邮政服务的优惠协议中受益。

他週二在白宫办公室接受访问时说：「我认为谷歌真的利用了我们的人民......谷歌、推特和脸书，他们真的非常有问题，最好要小心点。这对大部分的人来说都不公平。」

脸书拒绝发表评论。推特则也没有发表评论。之前在国会的证词中，两家公司都否认参与党派审查。

特朗普和白宫都没有详细说明他们将对谷歌採取什麽法律动作。但特朗普的经济顾问库德洛后来告诉记者，白宫正在观察谷歌，称政府将进行一些调查和分析，但没有提供进一步的细节。

国会消息人士告诫说，特朗普可能很难找到一种方法来调查谷歌的新闻搜索结果，国会不太可能通过任何适用的法律。

美国国会民主党议员刘云平 (Ted Lieu)回应特朗普的推特表示，限制谷歌搜索内容违反美国宪法。他说：「如果政府试图规定私人公司的自由言论演算法，法院会立刻介入。」

虽然谷歌搜索背后的确切演算法是保密的，但众所周知，其基本原理是由公司算法测量的各种因素产生的。

哪些网站会先出现在搜索结果中要看该网页与其他网站的关联频率、关键字使用情况、新闻网站受欢迎的程度、名望，以及使用者的个人浏览历史记录。

高流量和常被引用的网站，如CNN.com和NYTimes.com是特朗普最常见的两个新闻来源，通常会率先出现在搜索结果中。

夏立民/罗法 (路透社、美联社)