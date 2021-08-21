 特朗普批拜登丢掉阿富汗是“史上最大外交耻辱” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2021

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时政风云

特朗普批拜登丢掉阿富汗是“史上最大外交耻辱”

美国前总统特朗普批评拜登丢失阿富汗是“最大外交政策耻辱”。在塔利班夺权一周后，喀布尔机场仍一片混乱，周日有7人在混乱推挤中死亡。

USA | Expräsident Donald Trump | Rede in Bedminster

（德国之声中文网）美国前总统特朗普批评拜登撤离阿富汗的方式是美国史上“最大的外交政策耻辱”。他在阿拉巴马州卡尔曼出席一场政治集会时表示：“拜登拙劣地撤离阿富汗，这是一个国家领导人严重无能的最惊人展现，或许是史上绝无仅有。” 

在特朗普任内，美国与塔利班代表在卡塔尔首都多哈就美国撤军进行谈判并签署和平协议，进而加速阿富汗的沦陷。但特朗普多次将阿富汗安全局势恶化归咎于拜登。他在集会上批评拜登没有遵循特朗普政府的规划。“这不是撤退，这完全是一次投降。” 

“我们本来可以体面地撤军。”特朗普说：“我们本来应该带着荣誉离开。如今美国却是以相反的方式退出。” 

Afghanistan Kabul | Flughafen US-Mililtär

美军在喀布尔机场进行撤离行动

美国考虑由民航协助疏散 

与此同时，拜登政府正考虑征用美国商业航空公司协助在阿富汗的撤离工作。美国政府可以启动“民用后备航空队”项目（CRAF），在攸关国防的危机中增加军用飞机的运输能力。 美国运输司令部周六在声明中表示，五角大楼尚未批准这样的计划。 

若美国启动民用后备航空队，民航飞机及机组人员可能被要求在军用飞机进行初步撤离后，协助撤出美国公民、大使馆人员以及其他国家公民；民用飞机也可能被委托将人员从弗吉尼亚州的杜勒斯国际机场送至美军基地。 

阿拉伯联合酋长国、巴林等一些国家正为撤离人员提供临时中转站。 

观看视频 02:39

一个视频 看懂塔利班简史

喀布尔机场发生踩踏事件 

根据英国国防部发表的声明，周日在喀布尔机场外有7名阿富汗人在混乱推挤中死亡。美联社报道称，当时人群争先恐后想挤上飞机，在塔利班向空中开火以驱赶想挤入机场的民众后，场面变得更加混乱。目前尚不清楚7人的死亡是因为挤压、踩踏、窒息或其他原因。士兵用白布盖住了多具遗体，其他部队人员则站在混凝土路障或运输集装箱上，试图安抚人群，期间偶尔传出枪响。 

英国在声明中写道：“地面条件仍极具挑战性，但我们正尽一切努力，尽可能安全有保障地管理情况。” 

Afghanistan Kabul Airport | Flüchtlinge warten auf Ausreise

大批阿富汗民众在机场周围等待，希望能逃离喀布尔

多数援助组织留在阿富汗 

《星期天世界报》引述联合国日内瓦办公室的一份报告称，多数在阿富汗工作人道救援组织计划留在阿富汗，包括所有联合国有关机构。 

联合国相关援助机构目前约有300名外国工作人员以及3000名当地人员留在阿富汗。报告估计，当地150个非政府组织中的绝大多数都选择留下。 

《星期天世界报》引述联合国儿童基金会称：“许多省份的塔利班要求我们留下来，继续我们明显取得成功的儿童福利工作。” 

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