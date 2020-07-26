特朗普扬言禁TikTok 微软有意收购

（德国之声中文网）美国总统特朗普周五表示将禁止应用程序TikTok（抖音海外版）。他在搭乘专机"空军一号"从佛罗里达州返回白宫时对记者说："有关于TikTok，我们将禁止它在美国运营。" 特朗普还表示，他最快在周六就可能动用紧急经济权力或签署行政命令，强制执行该行动。

本周稍早之前，出于对中国可能利用TikTok服务进行间谍活动的担忧，特朗普政府将TikTok交由美国海外投资委员会（CFIUS）进行审查。

微软洽谈收购TikTok业务

与此同时，知情人士对《纽约时报》透露，科技业巨头微软正在与TikTok母公司"字节跳动"进行收购谈判。此前已经有多家媒体报道微软可能收购TikTok业务。

随着美中关系不断滑坡，TikTok也被卷入这场紧张关系中。起初两国因贸易分歧引发的纠纷如滚雪球般越滚越大，如今两国因香港问题、新疆人权问题以及美国提高对中国科技公司审核等龃龉不断。

特朗普表示将禁止TikTok在美国的运营

TikTok将易主？

总部设于北京的字节跳动公司旗下应用程序抖音拥有大批年轻用户，抖音海外版TikTok的全球下载量约有10亿。

TikTok周五针对事态发展发表声明称："本公司不对谣言或猜测发表评论，但我们对TikTok的长期成功充满信心。"

美国科技业巨头如脸书和Snapchat都将TikTok视为竞争威胁。TikTok在美国拥有数千万注册用户。在美国政府看来，隶属中国公司的TikTok可能对视频内容进行言论审查，例如批评中国政府或是支持香港民主等言论。

批评人士也警告，TikTok可能与中国官员分享用户信息。但TikTok否认了上述两项指控称，该公司不会针对涉及中国的敏感话题进行审查，也不会将美国用户数据交给中国政府。

张筠青/安静（美联社、法新社、路透社、德新社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。