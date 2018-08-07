特朗普扬言封杀 促外企勿与伊朗做生意

（德国之声中文网）美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议，8月7日正式重启经济制裁，并扬言美国会封杀与伊朗做生意的企业。

制裁实施当天，特朗普在推特上发出警告﹕「这是历来最严厉的制裁，到11月会提升到另一层次。任何与伊朗做生意的人，美国都不会和他做生意。无他，我是在寻求世界和平！」

伊朗外长扎里夫 (Mohammad Javad Zarif) 反击，斥责特朗普鼓吹单边主义﹕「国际关係不是选美比赛，陈腔滥调地冀盼世界和平。这已不是第一次有战争贩子以世界和平之名发动战争。」

在伊朗问题上属鹰派的白宫国家安全顾问博尔顿放话，伊朗避免制裁的唯一方法，就是与特朗普对话并接受更严厉的协议。他认为，纵然欧洲政府仍想尽最后努力抱着原来的核协议，但制裁明显已经对欧洲企业奏效。

退场自保？

虽然英法德等主要盟友以及中俄都一致反对，但美国仍不顾劝说退出核协议。欧洲国家希望伊朗继续遵从核协议，并承诺会游说企业留在伊朗，以减少制裁为该国带来的冲击，但现实证明这很难实现。现在许多欧洲企业已经撤离伊朗，因为他们无法冒险丢掉美国的生意。

目前在伊朗有生意的美国企业为数不多，因此华府这次制裁影响的主要是欧洲和亚洲企业。已经决定暂停投资计划的大型企业包括﹕法国石油企业道达尔（Total）、汽车製造商标致雪铁龙（PSA）、德国汽车生产商戴姆勒（Daimler）等。

油价上升

这次重启制裁影响伊朗金属交易、煤矿、工业用软件、地毯、航空和汽车业等，而针对伊朗石油出口的部分则会在11月实施。8月7日制裁上路当天，国际石油价格上升，反映市场忧虑制裁导致供应减少。

而伊朗的邻居伊拉克，虽然表明不同意美国制裁，但声称仍然会遵守有关措施。伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）说﹕「原则上，我们反对在区内实行制裁，封锁和制裁只会摧毁社会，但不会削弱政权。」他形容制裁是「不公义」和「策略上的错误」，但伊拉克依从是為了保护人民利益。

李芊/夏立民 (路透社、法新社)