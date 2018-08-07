 特朗普扬言封杀 促外企勿与伊朗做生意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普扬言封杀 促外企勿与伊朗做生意

美国8月7日重启对伊朗制裁后，特朗普再喊话，这次警告对象不只是伊朗。在欧洲企业纷纷撤离之下，迫逼伊朗接受更严协议的算盘能否打响？

Bildkombo - Trump und Rohani

（德国之声中文网）美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议，8月7日正式重启经济制裁，并扬言美国会封杀与伊朗做生意的企业。

制裁实施当天，特朗普在推特上发出警告﹕「这是历来最严厉的制裁，到11月会提升到另一层次。任何与伊朗做生意的人，美国都不会和他做生意。无他，我是在寻求世界和平！」

  

伊朗外长扎里夫 (Mohammad Javad Zarif) 反击，斥责特朗普鼓吹单边主义﹕「国际关係不是选美比赛，陈腔滥调地冀盼世界和平。这已不是第一次有战争贩子以世界和平之名发动战争。」

在伊朗问题上属鹰派的白宫国家安全顾问博尔顿放话，伊朗避免制裁的唯一方法，就是与特朗普对话并接受更严厉的协议。他认为，纵然欧洲政府仍想尽最后努力抱着原来的核协议，但制裁明显已经对欧洲企业奏效。

Iran Teheran Teppichgeschäft (picture-alliance/AA/F. Bahrami)

举世闻名的伊朗地毯也是制裁的受害产业之一。

退场自保？

虽然英法德等主要盟友以及中俄都一致反对，但美国仍不顾劝说退出核协议。欧洲国家希望伊朗继续遵从核协议，并承诺会游说企业留在伊朗，以减少制裁为该国带来的冲击，但现实证明这很难实现。现在许多欧洲企业已经撤离伊朗，因为他们无法冒险丢掉美国的生意。

目前在伊朗有生意的美国企业为数不多，因此华府这次制裁影响的主要是欧洲和亚洲企业。已经决定暂停投资计划的大型企业包括﹕法国石油企业道达尔（Total）、汽车製造商标致雪铁龙（PSA）、德国汽车生产商戴姆勒（Daimler）等。

Persischer Golf Ölplattform (Reuters/R. Homavandi)

针对伊朗石油出口的制裁預計在今年11月实施。

油价上升

这次重启制裁影响伊朗金属交易、煤矿、工业用软件、地毯、航空和汽车业等，而针对伊朗石油出口的部分则会在11月实施。8月7日制裁上路当天，国际石油价格上升，反映市场忧虑制裁导致供应减少。

而伊朗的邻居伊拉克，虽然表明不同意美国制裁，但声称仍然会遵守有关措施。伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）说﹕「原则上，我们反对在区内实行制裁，封锁和制裁只会摧毁社会，但不会削弱政权。」他形容制裁是「不公义」和「策略上的错误」，但伊拉克依从是為了保护人民利益。

李芊/夏立民 (路透社、法新社)

DW.COM

欧盟抵制美国对伊朗制裁

布鲁塞尔决意应用“抵御法”，说服企业，继续留在伊朗。不过，围绕伊朗核协议争端，保护欧盟企业不受美国制裁影响，说着容易，做起来难。 (07.08.2018)  

制裁进行时：戴姆勒暂时告别伊朗

德国汽车生产商戴姆勒宣布，全面停止其在伊朗的商务活动，“直到另行通知为止”。 (07.08.2018)  

美国恢复制裁伊朗 11月起扩至原油

特朗普总统退出了与伊朗的核协议，首批制裁措施重新生效。其实，伊朗经济早已一蹶不振。美国的一大目标是，迫使该国不再介入中东冲突。欧盟则希望伊朗继续出口原油。 (06.08.2018)  

“特金”之后“特鲁”？特朗普愿与鲁哈尼会晤

对待朝鲜方式的重演？在退出伊朗核协定、并即将恢复对伊朗制裁的情况下，美国总统特朗普表示愿与伊朗对话。 (31.07.2018)  

相关内容

Iran Sanctions Hassan Rouhani

左手制裁右手谈判 伊朗：美国打心理战 07.08.2018

美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议，重启经济制裁。伊朗因此陷入经济动荡。制裁措施8月7日正式启动，预估造成更大影响。

Flagge EU Iran

欧盟抵制美国对伊朗制裁 07.08.2018

布鲁塞尔决意应用“抵御法”，说服企业，继续留在伊朗。不过，围绕伊朗核协议争端，保护欧盟企业不受美国制裁影响，说着容易，做起来难。

Bildkombo - Trump und Rohani

美国恢复制裁伊朗 11月起扩至原油 06.08.2018

特朗普总统退出了与伊朗的核协议，首批制裁措施重新生效。其实，伊朗经济早已一蹶不振。美国的一大目标是，迫使该国不再介入中东冲突。欧盟则希望伊朗继续出口原油。

媒体看中国

USA China - Handel (picture alliance/AP Photo/A. Wong)

德语媒体：贸易战中的中国“撒手锏”

中国是美国国债的最大债权人。表面看来，中国似乎可以抛售美债，逼迫美国就范。但事实上，这个撒手锏的可操作性并不强。 