特朗普扩大经济制裁 伊朗盼欧盟解套

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三发布行政命令， (5月8日)宣布对伊朗进行新一轮的制裁，将焦点放在伊朗出口工业金属的获利。 伊朗总统鲁哈尼 (Hassan Rouhani) 则在特朗普宣布新一轮制裁前的几小时，宣布将放宽一些对其核子发展系统的限制，但这些步骤并未违反伊朗2015与诸国签署的《不扩散核武器条约》。 同时，伊朗警告如果各国不协助伊朗挺过美国制裁的话，他们将采取更具威胁性的手段。

这一轮的制裁领域包含伊朗的铁、钢、铝及铜的出口，而这些金属的出口也是伊朗除了石油以外最重要的外销获利来源。 特朗普表示: 「除非伊朗在本质上改变其行为，否则他们将可以预期美国采取进一步的手段。 」

此前，特朗普政府已表示由奥巴马 (Barack Obama) 所谈定的《不扩散核武器条约》因为没有永久约束力、无法制衡伊朗导弹系统的发展也没有惩罚伊朗在中东发动代理人战争，所以是个有瑕疵的协议。

美国政府上周末表示因为伊朗在中东地区的行为有令人不安的迹象，所以华盛顿将派遣航母打击部队及轰炸机到中东，这也使两国之间的紧张关系升高。 路透社报导，一名资深美国官员周三表示美国并没有提升对伊朗的军事行动，并指控伊朗的行为挑衅意味浓厚。 他呼吁伊朗遵守协议，以确保自身利益不受损。

美国财政部将订定一个90天的缓冲期，让各界完成所有与伊朗金属出口相关的交易，并警告任何一方别在5月8日后与伊朗签订新的商业计划，因为这样的举动将不会被算在缓冲期间的商业行为。

浓缩铀与重水的交易

专家认为伊朗周三宣布的计划，看似是要确保该国暂时不会触碰到协议中的惩罚条款，而新计划中放松对核子发展系统的限制，并不会阻碍伊朗进行浓缩铀与重水的交易。 《不扩散核武器条约》表明为确保伊朗能持续将其核子原料存量控制在上限以下，准许伊朗进行上述两项交易，但美国已于上周通过新一轮制裁来禁止伊朗进行浓缩铀与重水的交易。

路透社报导，伊朗目前的浓缩铀存量仍比上限低许多，而重水一直以来都是个比较没那么敏感的议题。 伊朗总统鲁哈尼周三透过一场电视演说表示: 「伊朗人民及全世界必须知道《不扩散核武器条约》的效力依旧存在，我们的行为符合该协议的相关规定。 」

然而，鲁哈尼也警告除非其他签署协议的5国找到方法协助伊朗的石油及银行业免受美国制裁影响，否则伊朗将在60天后重新将浓缩铀的等级提升到适合制造民生核子用途的等级，而此作法仍符合当初《不扩散核武器条约》中的规定。

美国的大规模杀伤性武器高级主任莫里森 (Tim Morrison) 在一场会议中呼吁其他签署2015年协议的国家强力谴责伊朗的违法行为，并向伊朗政府施压，要求他们遵守美国的诉求。

莫里森表示，如果任何欧洲国家想削弱美国对伊朗制裁的效力，美国也将迅速作出适当响应。 他建议各方避免透过特殊信託机构来协助伊朗进行非金钱交易，藉此避开美国的经济制裁。

美国自5月起便要求世界各国停止向伊朗购买石油，否则他们将面临制裁。而针对某些国家，华盛顿也取消了一些他们能持续购买伊朗石油的豁免权，并将目标设定在把伊朗的原油出口降到0。

此外，美国也将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，伊朗则威胁关闭霍尔木兹海峡。 如果船只被困在霍尔木兹海峡的话，此举将影响全球至少三分之一透过海上进行运输的石油出口。 美国的伊朗特使胡克 (Brian Hook) 表示: 「我们把焦点放在外交孤立及加强经济压力，而这样的策略挺成功的。 」

欧盟积极维持协议效力

欧盟国家除了反对美国单方面退出《不扩散核武器条约》，法国与德国也已表态将确保该协议维持效力，并警告伊朗不要违反协议规定。 法国外交部副发言人高文 (Olivier Gauvin) 透过声明表示: 「伊朗必须避免让任何行为妨碍他们履行《不扩散核武器条约》中规定的义务，或是使签署国家间的关系便得更紧张。 」

俄罗斯与伊朗都认为美国是迫使伊朗暂时停止履行该条约义务的始作俑者，并要求欧盟要保证伊朗不受美国制裁影响。中国则表示伊朗应该继续施行《不扩散核武器条约》，并呼吁各方避免冲突，持续进行对话。 美国即将执行的新一轮制裁恐加剧8千万伊朗人民所面临的经济困境，而身为实用主义者的伊朗总统鲁哈尼也必须立即找到解决之道。

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)