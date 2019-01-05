特朗普打破“停摆”纪录

（德国之声中文网）本周六（1月12日）美国东部时间零时，1995/96年时任总统克林顿政府的21天"停摆"纪录被打破。眼下的美国财政封锁状态起始于去年12月22日，尚看不到何时会是尽头。

导致出现这一局面的原因是特朗普总统和民主党人之间有关在美墨边界建造隔离墙的争议。特朗普要求为建墙项目拨巨款，遭民主党人坚决反对。由于争议不休，无法及时通过预算法，从而导致多个部以及白宫不能正常工作。

特朗普缓和语调

本周四，特朗普在视察美墨边境时再度呼吁设置界墙。他称，若国会里的民主党人继续不同意在预算中安排为此所需的56亿美元，他就很可能会走上紧急状态这条路。他的原话："我几乎要说绝对会这样。"

不过，周五，这位总统即发出稍稍缓和的声音，称他目前还不准备颁布实施全国紧急状态法。特朗普在白宫表示，他虽有相关权力，但不会"这么快"就做。

出现抗议

由于特朗普坚持要建界墙或设其它形式的障碍，三星期来，美国部分政府机构陷于瘫痪。预算法未能及时通过，导致自去年12月22日起，多个政府部门遭遇财政封锁。

受到影响的有约80万人，其中，约一半人必须继续工作，但无薪水；另一半人则被迫无薪休假。本周原该轮到财政封锁之后的第一次工资发放。雇员们的不满情绪增加。华盛顿已出现首次示威抗议。

在迈阿密机场，"停摆"的影响也显示了出来。由于没有足够的安检人员，一个候机厅不得不关闭，显然，出于对局势的不满，很多安检人员请了病假。此外，一个飞行领航员工会组织因拿不到薪资已对特朗普行政当局提出起诉。全美空中交通管制人员协会（National Air Traffic Controllers Association）在诉状中指出，不发薪是违法行为，侵犯了领航员们的合宪权宜。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 特朗普：我对建筑最在行！ “我将在我们的南部边界建造一个很长的隔离墙——造墙这事，没人比我更在行，而且我要让墨西哥出这笔钱。”这是未来的美国总统唐纳德·特朗普在竞选时说的。迄今为止，他的公司建造的主要是高楼和酒店。“在边境筑墙”是他的移民政策“十点计划”中的第一要务。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 归于大漠的栅栏 美国和墨西哥之间的边境总长约3200公里——其中1100公里已经被栅栏防护起来。美墨边境线上共有十个州：四个在美国，六个在墨西哥，边境穿越沙漠和城市。由于人迹难至，边境在新墨西州边界的一小部分是开放的。在其它地方则有美国海关及边境保护部门的巡逻人员。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 无法逾越的铜墙铁壁 据估计，非法移民的数量每年约为35万人，其中很大一部分来自墨西哥。每一个在美国非法居留的人，都如同隐居。一些墨西哥人获得了“容忍居留”，但是他们在边境另一边的家人却无法得到签证。蛇头费用高昂，很少人能负担得起。移民盼望一个更好的生活，有工作，可以给家里更多的钱。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 只能握个手 栅栏使这些移民家庭无法团聚——拥抱？没戏！最多，只能在铁栅栏的缝隙中握一下手。“能够很快在美国相会”的期待，随着特朗普在美国总统大选中的胜出而消逝。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 从隔离到偏见 “如果墨西哥方面送人过来，送的肯定不是最好的”，特朗普在竞选期间如此说。“他们让那些有很多问题的人来。他们带来毒品、犯罪、强奸。有一些，我想是好人。”特朗普想驱逐非法移民，至少是那些有犯罪行为的非法移民。尽管

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 沙漠，边境，遣返 对于一些墨西哥人来说，梦想在边境就结束了——他们被抓进了监狱。还有一些人，为了非法越境，付出了生命。媒体批评说，安全部队甚至越过边境对偷渡者射击。六名无辜的墨西哥公民被射杀，肇事者却逍遥法外。直到2015年，一名美国边境巡逻队的成员才被一位联邦检察官起诉。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 用滑膛枪对付不速之客 吉姆·奇尔顿（Jim Chilton），一个美国农民，在看守着他的土地。他有一个20万平方米的农场，位于亚利桑那州（Arizonas）东南部，毗邻墨西哥。和墨西哥之间只有一道铁丝网。奇尔顿觉得自己要为这里的安全负责，为此，他甚至用到了他的滑膛枪。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 诡异的终点 “玉米饼墙”（Tortilla Wall），这是对加利福尼亚州圣地亚哥市（San Diego）的奥塔伊梅萨（Otay Mesa）边境和太平洋之间一段长达22.5公里的边界带有贬义的称呼。 作者: Sabrina Pabst



凝炼/王凡（德新社、法新社）