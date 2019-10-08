 特朗普打官司 打到最高法院 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2019

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时政风云

特朗普打官司 打到最高法院

美国总统特朗普坚决不公开税单，为此不惜将官司打到最高法院；若特朗普胜诉，他的税务公开一事将等到猴年马月方有结果。

USA Präsident Donald Trump (Getty Images/AFP/S. Loeb)

特朗普

（德国之声中文网）美国总统特朗普竭尽全力阻止公开其税务文件，并希望这一立场得到最高法院的认可。他的律师在向最高法院递交的申请中提及，不允许对在任总统进行任何形式的司法调查。不过，纽约的一个上诉法院上周恰恰驳回了这一点。

今年10月初，位于纽约的联邦法院也做出同样判决。根据这个判决，检察机构有权以传票形式调取特朗普8年来的个人以及公司税单。但总统律师则认为，用传票对付现任总统是违宪的，因此，纽约法院的裁决无效。

如果最高法院同样拒绝特朗普的上诉，那么他的税务团队就只有交出税单了；但如果最高法院接受上诉，那么最终裁决要等到明年11月总统大选之后才能出台。在美国最高法院，保守派法官构成多数，他们当中有两位是特朗普亲自任命的。

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特朗普公开税务一案的起因，是两名女性控告特朗普花钱封口案所引发，为调查为特朗普服务的一家涉案会计公司，纽约曼哈顿检察官万斯（Cyrus Vance）决定调取特朗普的税单。以上两名女性均声称同特朗普有过不当关系，而特朗普则驳回了所有指责。

特朗普的做法打破了美国持续了数十年的一项传统，即总统候选人以及总统本人均公开自己的税务。目前，令特朗普总统更头疼的是对他的弹劾调查。国会民主党议员谴责他曾威胁乌克兰总统泽连斯基调查前副总统拜登，从而构成了对政治对手的伤害。对特朗普的指责还包括，将美国军援作为对泽连斯基施压的砝码。特朗普总统反驳了对其行为不检的所有指责。

李鱼/凝炼（德新社、路透社）

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