 特朗普打一百万美元赌 输了 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2018

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时政风云

特朗普打一百万美元赌 输了

美国女参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）先辈中有印第安人。美国总统特朗普不信，为此下注打赌。沃伦参议员日前拿出一份DNA检测报告，证实自己确有美洲土著人血统。特朗普有意赖账。

Elizabeth Warren (Reuters/M. F. Calvert)

民主党参议员沃伦

（德国之声中文网）民主党人沃伦在国会参议院代表马萨诸塞州，并有可能成为本党2020年总统竞选人。与现总统之间，她正展开一场令人啼笑皆非的战斗。这位现年69岁的政治家要求特朗普支付输掉的100万美元赌资。

这一要求的背景是特朗普的讽刺性表态。特朗普称，他怀疑沃伦关于其先人中有美国土著民的说法。本周一（10月15日），沃伦在《波士顿环球报》（Boston Globe）上登出一份DNA检测报告。该报告提供了"令人信服的证据"，证明她第六代至第10代先祖中有一名印第安人。

在今年7月的一次竞选集会上，特朗普宣称，倘沃伦成为在野的民主党2020年总统竞选人，他将要求她做DNA检测。他说，他会这么对她说："要是您做测验，并证明您是印第安人，我会给您100万美元，用于您青睐的福利组织，由特朗普支付。"特朗普的这一表态有视频记录。

DNA检测报告既已公布，沃伦遂要求特朗普，开具相关数目的支票给"国家印第安妇女资源中心"（NIWRC）。该组织致力于保护美国土著女性及其后嗣。

特朗普抵赖

身为总统的特朗普现在否认打过这样的赌。在回答一名记者的相关提问时，他说，"这我可没说过"。至于DNA检测，他说，"谁在乎这个？"为此，沃伦在推特上嘲讽特朗普，问他是否患"健忘症"，是否要召一名医生来看看？

特朗普本人曾一再讥讽沃伦是"波卡洪塔斯"（Pocahontas）。波卡洪塔斯是17世纪一著名土著女性。

沃伦将在11月6日的国会中期选举中，竞选蝉联马萨诸塞州参议员。她被认为是热门人选。

凝炼／达扬（美联社、德新社）

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