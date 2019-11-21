 特朗普：我让香港免于灭顶之灾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2019

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时政风云

特朗普：我让香港免于灭顶之灾

被问及是否会签署《香港人权及民主法案》，美国总统特朗普的表态模棱两可。与此同时，香港众志秘书长黄之锋在接受德媒采访时呼吁国际社会向中国施压。

Washington Statement Trump zu Arzneimittelkosten (picture-alliance/Captital Pictures/MPI)

美国总统特朗普（资料图片）

（德国之声中文网）对于国会两院两党几乎一致通过的《香港人权与民主法案》，美国总统特朗普周五（11月22日）向媒体表示，该法案已被送到了白宫，他领导的行政当局将会"好好看看"。

如果特朗普在法案通过后的十天内既不签署也不否决，法案将自动生效。如果特朗普拒签法案、动用否决权。两院则需要三分之二以上的议员支持来推翻总统的否决，使法案生效。而在两周前，参议院无异议通过了《香港人权与民主法案》，众议院也仅有一票反对，因此即使再次举行表决，取得三分之二以上票数的可能性较大。

周五当天早些时候，特朗普接受福克斯电视台"福克斯和朋友们"（ Fox & Friends）访问时表示，他和香港民众及中国国家主席习近平同在，习近平是他的"好朋友" ，是个很棒的人。对于是否会签署《香港人权及民主法案》特朗普则未置可否。

特朗普在采访中指出："但是我与香港站在一起，与自由站在一起，与所有我们想要做的事情站在一起，但是我们也正处在努力达成史上最大的贸易协议的过程之中。" "毫无疑问"，他接着说道，这部法案是使贸易谈判"变得复杂的因素"。

功不可没？

另外，特朗普在采访中还强调了自己亲手让香港避免了灭顶之灾。他宣称："假如没有我，香港可能在14分钟内就被毁灭了。中国没有让附近的上百万士兵进入香港完全是因为我向他（习近平）提出了请求。我跟他说，'请别这么做。你会酿成大错。这会对贸易协议造成巨大的负面影响'，而他是想达成协议的"。

"假如没有我"，特朗普补充道，"现在会有几千人在香港被打死。你也不会看到任何骚乱了，只会看到一个警察政府。"

继22日在头版社评中称美国国会通过的香港法案是"废纸一张"、是"对全体中国人民的严重挑衅"后，中国官媒《人民日报》周六在其海外版再次发文强调，美国国会强行通过"2019年香港人权与民主法案"，再次证明香港局势之所以演变至此，美国这只幕后"黑手"罪责难逃，"梳理来龙去脉不难发现，香港的乱局从头到尾是美国一手炮制的'作品'。"

黄之锋呼吁非暴力抗争

Hongkong Anti-Regierungs Proteste (Reuters/T. Peter)

理工大学的留守者所剩无几

与此同时，香港众志秘书长黄之锋要求国际社会向中国施加压力，限制其强势行为。周六，黄之锋向德国丰克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下报纸坦言："如果我们只靠自己的行动，那我们就太脆弱了。"

在香港举行区议会选举的前夕，黄之锋还呼吁抗议者进行非暴力示威。他指出，自己现在的感觉是，香港人也特别受到极端暴力的威慑，但是找到一个制度解决方案的几率越来越小。黄之锋补充道，最近几天的暴力升级很大程度上是受到中国方面做法的影响，例如，以清除路障为由动用解放军部队。

示威者在理工大学已进入留守的第六天，留守人数越来越少。据香港01当地晚间时间报道，理大学生会署理会长胡国泓将会联络校方并于今晚离开，他今日所接触得到的留守者屈指可数，更找不到还在校内的理大学生，觉得"功成身退"故选择离开，但是他同时慨叹，校方的处理手法不积极，错过了解决问题的最佳的时间，引致围封理大的状况。

 

 

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