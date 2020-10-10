特朗普：“我感觉棒极了”

（德国之声中文网）这是特朗普在确诊感染新冠病毒之后，首次面对自己的拥护者发表讲话。"我感觉棒极了"，他站在白宫南侧露台上，对在场的大约2000名支持者说。和以往一样，他仍是多次在讲话中提到"中国病毒"。他还表示，这个令美国超过21万人失去生命的病毒，正在"慢慢消失"。
特朗普的讲话持续了大约18分钟。聚集在白宫南草坪上的观众大多带着口罩但相距较近。他鼓励人们去投票，尽管这次演讲原本的重点应该是法律与秩序。白宫方面此前表示，这次活动是一场"支持法治的和平示威"。
"没有感染风险"
特朗普私人医生透露，总统目前已经"不存在感染他人的风险"。康利医生（Sean Conley）在一份书面报告中写道，这是根据周六进行的新冠病毒测试结果，按照"目前公认的标准"得出的结论。在首次出现相关症状之后的第十天，特朗普已经可以依据美国疾控中心CDC的标准，结束自愿的隔离，并且重新回归到"积极的行程计划"中去。
聚集在白宫南草坪的特朗普拥护者
74岁的特朗普已经"超过24小时"没有发热症状，"所有的症状都有所缓解"。但是白宫医生的这份报告中并未明确透露，之前特朗普究竟有过什么样的症状。并且，他在全文中并未明确透露，最近的这一次新冠测试结果究竟是不是阴性。因为即使病患体内的新冠病毒浓度降低，测试结果也仍然可能是阳性。
"超级传播者聚会"
根据白宫官方的说法，特朗普是在10月1日正式被确诊感染新冠病毒SARS-CoV-2。而在过去一段时间里，总统参加的多个竞选造势活动中，人们都发现很多在场观众既没有戴口罩，也没有保持安全距离。9月底在白宫花园，特朗普介绍自己提名的美国最高法院大法官候选人巴雷特（Amy Coney Barrett）的时候，也是这样的状况。
在这次活动之后，很多与会者都被确诊，包括特朗普和妻子梅拉尼娅很可能也是在那里感染病毒的。美国知名免疫学家佛奇（Anthony Fauci）因此批评这次活动是一场"超级传播者聚会"。
在白宫玫瑰花园举行的活动上，梅拉尼娅和巴雷特的家人坐在前排
特朗普的治疗主要采用了生物技术公司Regeneron正在试验阶段的所谓"抗体鸡尾酒疗法"。他自称这是治疗新冠肺炎的"灵丹妙药"，并且许诺将会免费提供给美国病人使用。这种由至少两个不同制药厂家研制的"抗体鸡尾酒"并未获得美国药监局的批准，而且在可见的未来也只能提供很少的数量。
重返选战，各地巡回
原本特朗普有意于周六晚在佛罗里达州的举行一场竞选造势活动。但显然这在如此紧迫的时间内难以实现，因此这一活动现在安排在了周一。佛罗里达被认为是在11月大选中最关键的几个联邦州之一。下周二，特朗普还将接着前往宾夕法尼亚州，周三则是艾奥瓦州（又译爱荷华州）。
根据目前的民调结果来看，特朗普的支持率落后于民主党候选人拜登。原计划下周举行的总统候选人第二轮电视辩论已经正式取消。在特朗普感染新冠病毒之后，组织方原本希望将第二轮辩论改为线上进行，但是特朗普坚决反对。不过，两位候选人在10月22日的最后一轮辩论较量将会按原计划举行，这一安排已经得到了双方的认可。
雨涵/洪沙（德新社、法新社、路透社）
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特朗普身边有谁确诊?
总统高级顾问斯特芬·米勒
总统高级顾问斯特芬·米勒（Stephen Miller）于周二晚（10月6日）发布声明称感染了新冠病毒。这是继一周前发现首个病例后白宫疫情的最新发展。米勒说，此前5天他每天的测试均显示阴性，不过他基本处于自我隔离的工作状态。
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特朗普身边有谁确诊?
白宫顾问希克斯
白宫顾问霍普·希克斯 (Hope Hicks)10月2日宣布自己确诊，是白宫团队中首位宣布确诊新冠肺炎者。在她宣布确诊消息的几个小时之后，总统特朗普也宣布自己和妻子梅拉尼娅确诊。
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特朗普身边有谁确诊?
美国总统特朗普
美国总统特朗普可说是确诊名单中最高级别的白宫官员。他在10月3日宣布确诊，短暂住院3天便在10月5日出院，行走姿势和讲话看起来已经恢复健康。但他一度使用辅助供氧、瑞德西韦、类固醇消炎药地赛米松等被认为重症患者才需要使用的药物。
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特朗普身边有谁确诊?
特朗普妻子梅拉尼娅
第一夫人梅拉尼娅 (Melania Trump)在竞选期间与特朗普朝夕相处，在特朗普确诊之后也很快的被验出新冠肺炎阳性。她在白宫接受初步治疗之后，被判断没有必要进入沃尔特里德医疗中心治疗。
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特朗普身边有谁确诊?
特朗普私人助理卢纳
特朗普私人助理卢纳 (Nicholas Luna)的工作是从早到晚都陪伴在特朗普左右。他的工作让他近距离和特朗普接触。在特朗普确诊之后，卢纳也很快的被检验出新冠阳性。
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特朗普身边有谁确诊?
竞选经理斯蒂芬
特朗普竞选经理斯蒂芬 (Bill Stepien)在特朗普确诊的同一天被确诊。斯蒂芬确诊的消息震惊了竞选团队，因为在前任竞选经理布拉德帕斯卡尔(Brad Parscale)被撤换之后，他才刚上任两个月左右。
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特朗普身边有谁确诊?
总统顾问康威
康威 (Kellyanne Conway)和特朗普同一天确诊。虽然她在几周之前就以「希望多花时间陪伴家人」的理由正式离开白宫，但她曾经出席特朗普提名巴雷特(Amy Coney Barrett)为大法官的白宫活动。
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特朗普身边有谁确诊?
共和党参议员提里斯
今年60岁的共和党参议员汤提里斯 (Tom Tillis) 今年将竞选连任，也在特朗普宣布确诊之后确认染上新冠肺炎。他是参议院司法委员会的成员，对于提名程序有表决权。他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。
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特朗普身边有谁确诊?
共和党参议员迈克·李
犹他州的共和党参议员迈克·李 (Mike Lee)与特朗普同一天确诊，他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。虽然他和提里斯同为司法院委员会的委员，但是他们都因染疫无法出席原定10月5日这周举行的听证会。由于参议院规定委员需亲自到场投票，民主党提议延后提名程序以保障健康安全，但共和党则努力推动提名，称将调整规则让两人可以远端投票。
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特朗普身边有谁确诊?
前纽泽西州州长克里斯蒂
克里斯蒂 (Chris Christie)在10月3日确认新冠病毒检测结果为阳性，他说为了预防起见，已经自行住院。他也曾经参与特朗普提名巴雷特为大法官的活动，当时他没有佩戴口罩，也没有与他人保持社交安全距离。
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特朗普身边有谁确诊?
共和党参议员强森
今年65岁的共和党参议员强森 (Ron Johnson) 说他在特朗普确诊隔天检出新冠肺炎阳性。作为特朗普的亲近盟友，他也曾经出席特朗普提名巴雷特的活动。
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特朗普身边有谁确诊?
白宫新闻秘书麦肯阿尼
麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany)在10月5日早上宣布自己确诊，已经开始隔离。这是特朗普宣布确诊之后的第三天，而特朗普也在这天出院，回到白宫。麦肯阿尼说自己没有症状，会在隔离期间继续远端工作。她上一次与媒体见面是在她的检验报告出炉之前几个小时，当时她没有佩戴口罩。