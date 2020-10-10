特朗普：“我感觉棒极了”

（德国之声中文网）这是特朗普在确诊感染新冠病毒之后，首次面对自己的拥护者发表讲话。"我感觉棒极了"，他站在白宫南侧露台上，对在场的大约2000名支持者说。和以往一样，他仍是多次在讲话中提到"中国病毒"。他还表示，这个令美国超过21万人失去生命的病毒，正在"慢慢消失"。

特朗普的讲话持续了大约18分钟。聚集在白宫南草坪上的观众大多带着口罩但相距较近。他鼓励人们去投票，尽管这次演讲原本的重点应该是法律与秩序。白宫方面此前表示，这次活动是一场"支持法治的和平示威"。

"没有感染风险"

特朗普私人医生透露，总统目前已经"不存在感染他人的风险"。康利医生（Sean Conley）在一份书面报告中写道，这是根据周六进行的新冠病毒测试结果，按照"目前公认的标准"得出的结论。在首次出现相关症状之后的第十天，特朗普已经可以依据美国疾控中心CDC的标准，结束自愿的隔离，并且重新回归到"积极的行程计划"中去。

聚集在白宫南草坪的特朗普拥护者

74岁的特朗普已经"超过24小时"没有发热症状，"所有的症状都有所缓解"。但是白宫医生的这份报告中并未明确透露，之前特朗普究竟有过什么样的症状。并且，他在全文中并未明确透露，最近的这一次新冠测试结果究竟是不是阴性。因为即使病患体内的新冠病毒浓度降低，测试结果也仍然可能是阳性。

"超级传播者聚会"

根据白宫官方的说法，特朗普是在10月1日正式被确诊感染新冠病毒SARS-CoV-2。而在过去一段时间里，总统参加的多个竞选造势活动中，人们都发现很多在场观众既没有戴口罩，也没有保持安全距离。9月底在白宫花园，特朗普介绍自己提名的美国最高法院大法官候选人巴雷特（Amy Coney Barrett）的时候，也是这样的状况。

在这次活动之后，很多与会者都被确诊，包括特朗普和妻子梅拉尼娅很可能也是在那里感染病毒的。美国知名免疫学家佛奇（Anthony Fauci）因此批评这次活动是一场"超级传播者聚会"。

特朗普的治疗主要采用了生物技术公司Regeneron正在试验阶段的所谓"抗体鸡尾酒疗法"。他自称这是治疗新冠肺炎的"灵丹妙药"，并且许诺将会免费提供给美国病人使用。这种由至少两个不同制药厂家研制的"抗体鸡尾酒"并未获得美国药监局的批准，而且在可见的未来也只能提供很少的数量。

重返选战，各地巡回

原本特朗普有意于周六晚在佛罗里达州的举行一场竞选造势活动。但显然这在如此紧迫的时间内难以实现，因此这一活动现在安排在了周一。佛罗里达被认为是在11月大选中最关键的几个联邦州之一。下周二，特朗普还将接着前往宾夕法尼亚州，周三则是艾奥瓦州（又译爱荷华州）。

根据目前的民调结果来看，特朗普的支持率落后于民主党候选人拜登。原计划下周举行的总统候选人第二轮电视辩论已经正式取消。在特朗普感染新冠病毒之后，组织方原本希望将第二轮辩论改为线上进行，但是特朗普坚决反对。不过，两位候选人在10月22日的最后一轮辩论较量将会按原计划举行，这一安排已经得到了双方的认可。

雨涵/洪沙（德新社、法新社、路透社）

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