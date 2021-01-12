 特朗普成为首位任内两度遭弹劾总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2021

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时政风云

特朗普成为首位任内两度遭弹劾总统

美国众议院表决通过弹劾特朗普，让他成为美国历史上第一位在任内二度遭到弹劾的总统。该案送交参议院审理，但预计在拜登上任前不会有最终结果。

USA | Nancy Pelosi hält den Artikel der Amtsenthebung gegen Präsident Donald Trump

众议院议长佩洛西出示特朗普的弹劾案文件，上面已经有佩洛西签名

DW.COM

共和党籍的现任美国副总统彭斯正式拒绝援引宪法修正案立即罢免特朗普总统，理由是，“此举不符合国家利益”。

众院除在11日提出弹劾条文，12日则将表决施压副总统罢免总统的议案。特朗普有可能成为美国历史上唯一一位被弹劾两次的总统。

美国国会大厦暴力事件发生后，几名民主党人和至少一名共和党议员敦促总统特朗普辞职。而特朗普的第二次弹劾草案可能将在1月11日提出。

德国之声驻美记者站负责人Ines Pohl认为，唐纳德·特朗普用谎言和煽惑为冲击华盛顿国会山做了4年准备，如今必须使用一切手段，阻止他有朝一日再度竞选总统。

(德国之声中文网) 周三(1月13日)，美国众议院对总统特朗普提出弹劾案，指控特朗普「煽动判乱」特朗普因此成为美国历史上第一位在任内被弹劾两次的总统。

弹劾案在众议院以232比197票通过。有10位共和党员、222位民主党员投下同意票。支持弹劾案的议员表示，特朗普需要为上周煽动一群支持者冲进国会大厦负责。

距离特朗普总统任期届满只剩下7天。在此之前，副总统彭斯拒绝援引宪法第25条修正案弹劾总统。

接下来会发生什么?

弹劾案在众院通过后，接下来会送交仍由共和党占多数的参议院，针对弹劾案提到的罪名进行审理。在参议院需要三分之二多数才能将特朗普定罪。

参议院直到1月19日以前都不会开会－而这个日期正好是总统当选人拜登就职典礼的前一天。这几乎确保了弹劾审判势必会在特朗普卸任后进行。

虽然有些宪法学者认为卸任总统不能被参议院审判，但是众议院已经提出弹劾案、参议院也曾在前任参议员或法官等官员卸职之前进行过审判。

虽然民主党少数领袖舒默(Chuck Schumer)要求举行紧急会议，但参议院多数党领袖、共和党的麦康奈尔在一份声明中排除这么做的必要性，他说: 「鉴于总统弹劾案的规定与程序，几乎没有机会能在总统当选人拜登下周宣誓就职以前举行一项公正、严肃的审判。」他在声明中表示，即便参议院本周启动审判程序，也不可能在特朗普卸任之前达成最终裁决。

然而，参议院也将在新总统上任同一天换届，如果等到1月20日再开始审判，共和党将不再拥有参议院多数席位，而舒默将成为多数党领袖。

USA | Artikel der Amtsenthebung gegen Präsident Donald Trump

弹劾案在众议院表决通过之后，将送交参议院审理

民主党怎么说?

查克·舒默（Chuck Schumer）发出声明说乐见众院提出弹劾，且强调无论审判案什么时后开始，美国参议院一定都会举办一场弹劾听证会，而这场听证会不但会让特朗普的大小罪行定罪，还可能会投票让他将来再也无法竞选联邦公职。

民主党人也相继在众议院投票时表达了对特朗普的看法: 议长佩洛西(Nancy Pelosi)说，特朗普煽动了这场叛乱，「他必须离开。他对国家来说是一个明显的、现实的危险。」马萨诸塞州的民主党人麦戈文 (Jim McGovern)说，人们因为特朗普的「漫天大谎」而丧命，他说: 「如果这不是一个可以弹劾的罪行，我不知道他还能是什么。」

共和党立场为何?

共和党领导团队成员切尼 (Liz Cheney)在弹劾案中投下同意票。她说认为美国总统「召唤、聚集了暴徒，而且点燃了攻击之火」。她认为过去从未有美国总统如此背离他对宪法的承诺，因此决定对弹劾案投下同意票。

反对特朗普竞选连任的「林肯计划」共同发起人加连(Reed Galen)告诉德国之声，几乎没有共和党议员支持弹劾案，这代表特朗普仍然受到党内支持。

他补充: 「虽然我很开心6位共和党员挺身而出，我认为这也显示出很多共和党员不想触犯特朗普，即便他已经准备要卸任了...我不认为这对党来说是个好现象。」

肯塔基州共和党参议员麦康奈尔 (Mitch McConnell)据说昨天对于民主党采取行动弹劾特朗普表示高兴，他也认为特朗普犯下了值得弹劾的行为。《纽约时报》援引一位共和党策略师的话报道，他说，参议院多数党领袖与总统保持距离，有助于共和党在特朗普离任后与他切割。麦康奈尔表示，他尚未决定最终如何投票，但强调会听取所有参议院的法律辩论。

张慈/邹宗翰 (法新社、美联社、路透社、德新社)

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特朗普支持者冲进国会大厦 总统认证程序遭中断

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