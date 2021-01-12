特朗普成为首位任内两度遭弹劾总统

(德国之声中文网) 周三(1月13日)，美国众议院对总统特朗普提出弹劾案，指控特朗普「煽动判乱」特朗普因此成为美国历史上第一位在任内被弹劾两次的总统。

弹劾案在众议院以232比197票通过。有10位共和党员、222位民主党员投下同意票。支持弹劾案的议员表示，特朗普需要为上周煽动一群支持者冲进国会大厦负责。

距离特朗普总统任期届满只剩下7天。在此之前，副总统彭斯拒绝援引宪法第25条修正案弹劾总统。

接下来会发生什么?

弹劾案在众院通过后，接下来会送交仍由共和党占多数的参议院，针对弹劾案提到的罪名进行审理。在参议院需要三分之二多数才能将特朗普定罪。

参议院直到1月19日以前都不会开会－而这个日期正好是总统当选人拜登就职典礼的前一天。这几乎确保了弹劾审判势必会在特朗普卸任后进行。

虽然有些宪法学者认为卸任总统不能被参议院审判，但是众议院已经提出弹劾案、参议院也曾在前任参议员或法官等官员卸职之前进行过审判。

虽然民主党少数领袖舒默(Chuck Schumer)要求举行紧急会议，但参议院多数党领袖、共和党的麦康奈尔在一份声明中排除这么做的必要性，他说: 「鉴于总统弹劾案的规定与程序，几乎没有机会能在总统当选人拜登下周宣誓就职以前举行一项公正、严肃的审判。」他在声明中表示，即便参议院本周启动审判程序，也不可能在特朗普卸任之前达成最终裁决。

然而，参议院也将在新总统上任同一天换届，如果等到1月20日再开始审判，共和党将不再拥有参议院多数席位，而舒默将成为多数党领袖。

民主党怎么说?

查克·舒默（Chuck Schumer）发出声明说乐见众院提出弹劾，且强调无论审判案什么时后开始，美国参议院一定都会举办一场弹劾听证会，而这场听证会不但会让特朗普的大小罪行定罪，还可能会投票让他将来再也无法竞选联邦公职。

民主党人也相继在众议院投票时表达了对特朗普的看法: 议长佩洛西(Nancy Pelosi)说，特朗普煽动了这场叛乱，「他必须离开。他对国家来说是一个明显的、现实的危险。」马萨诸塞州的民主党人麦戈文 (Jim McGovern)说，人们因为特朗普的「漫天大谎」而丧命，他说: 「如果这不是一个可以弹劾的罪行，我不知道他还能是什么。」

共和党立场为何?

共和党领导团队成员切尼 (Liz Cheney)在弹劾案中投下同意票。她说认为美国总统「召唤、聚集了暴徒，而且点燃了攻击之火」。她认为过去从未有美国总统如此背离他对宪法的承诺，因此决定对弹劾案投下同意票。

反对特朗普竞选连任的「林肯计划」共同发起人加连(Reed Galen)告诉德国之声，几乎没有共和党议员支持弹劾案，这代表特朗普仍然受到党内支持。

他补充: 「虽然我很开心6位共和党员挺身而出，我认为这也显示出很多共和党员不想触犯特朗普，即便他已经准备要卸任了...我不认为这对党来说是个好现象。」

肯塔基州共和党参议员麦康奈尔 (Mitch McConnell)据说昨天对于民主党采取行动弹劾特朗普表示高兴，他也认为特朗普犯下了值得弹劾的行为。《纽约时报》援引一位共和党策略师的话报道，他说，参议院多数党领袖与总统保持距离，有助于共和党在特朗普离任后与他切割。麦康奈尔表示，他尚未决定最终如何投票，但强调会听取所有参议院的法律辩论。

张慈/邹宗翰 (法新社、美联社、路透社、德新社)

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