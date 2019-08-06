特朗普愿望成真? 美列中为汇率操纵国

(德国之声中文网) 美国财政部6日宣布，将定中国列为汇率操纵国。美国财政部透过声明表示，财政部长姆努钦已经诉诸国际货币基金(IMF)，要消除中国近日举措所创造出的不平等竞争优势。这是美国财政部从1994年以来，首次将中国列为汇率操纵国。

特朗普在2016年选战中一再指责中国不公平竞争。人民币越贬值，中国商品在国外的竞争力就越强。长久以来，专家一直将人民币兑美元汇率"保七"视为不会被打破的红线。围绕着人民币价值的争议中，中国央行自2008年5月，也就是超过11年以来，从未让1美元兑人民币突破7元以上。看起来，北京现在放弃了这种保守的姿态。

美国财政部在声明中指出，虽然中国当局一贯否认操纵汇率，但是中国人民银行周一的表现显示，中国当局能够充分控制人民币汇率。财政部说: "中国人民银行向大众展现出他们有操纵汇率的丰富经验，而且随时准備好行动。"财政部认为，作为G20的一员，中国违反了他们对拒绝竞争性贬值的承诺。财政部说他期待中国遵守承诺，不要为了竞争用途操作人民币汇率。

中国央行本周二做出回应，表示“坚决反对”美国把北京列为汇率操纵国。中国央行表示，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，中方对此深表遗憾。这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准，是任性的单边主义和保护主义行为，严重破坏国际规则，将对全球经济金融产生重大影响。

由于担心全球最大两个经济体之间的贸易战不断升级，全球股市大跌。中国央行周二将人民币汇率下调至11年多来的最低水平，但下调幅度低于许多分析师的预期，法新社认为，这表明央行不想让人民币汇率波动过大。

中国暂停购买美农产品

在这之前，中国商务部发出声明表示，中国已经暂停采购美国农产品。声明中说: "由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。"

此前，中国人民银行有关负责人在8月5日回答记者问题时说，人民币"破7"是"人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映。"易纲表示，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，现在的汇率波动是市场使然，但是他认为，中国的经济基本面良好，人民银行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水准上基本稳定。他也认为现在人民币的汇率波动是在合理稳定的范圍内。

为什么会"破七"

中美贸易战缠斗一年多。上周，美国总统特朗普宣布在9月1日开始要对剩下的3000亿中国商品加征10%关税。紧接著，人民币十年来首次跌破"保7"红线。同一时间，黄金价格标上六年新高。ING银行亚太区首席经济学家卡内尔（Rob Carnell）说，现在要看接下来的走势，如果中国央行在下次干预人民币汇率时不采取措施让汇率升值："这可能意味着，让人民币贬值是对特朗普关税威胁的一种回应。"

伦敦投资公司凯投宏观 (Capital Economics)资深中国经济研究专家普理查德 (Julian Evans-Pritchard)也觉得人民币汇率受到了人为操纵，因为恰恰在特朗普宣布关税措施的时期人民币跌破7，此外，面对特朗普的威胁，中国没有太多报复选项："北京抛售国债或者是限制稀土出口，这些都不是强而有力的措施。汇率是迄今为止威力最强的手段和工具。"

不过也有一些人觉得中国不会用人民币当武器，三菱日联金融集团(MUFG)驻香港的东亚市场研究主管陈仲华(Cliff Tan)认为，中国不想进一步激怒特朗普。他和一切其他专家认为，人民币破7是收到了香港示威浪潮的影响。经济学家卡内尔认为，香港局势"引起焦虑和不安"。

人们担心再次发生货币大战。这样的话，中美贸易协定更加遥遥无期。澳洲国民银行（National Australia Bank）外汇策略负责人阿特里尔（Ray Attrill）表示："我们不认为在可预见的时间内贸易冲突能出现进展……无论如何，当前的这种策略是不能取得任何成果的。"

经济学家卡内尔也持类似观点，他说外界并没有预料到，特朗普在这次贸易谈判后马上就宣布新的关税措施。这让中国感到迷惑："北京会怀疑，那些美国谈判代表是不是没什么发言权。他们当然不想既做出让步，又要缴关税，这样就输了两次。"

罗法/夏立民/ 文木(路透社等)