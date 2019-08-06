特朗普愿望成真? 美列中为汇率操纵国

(德国之声中文网) 美国财政部6日宣布，将定中国列为汇率操纵国。美国财政部透过声明表示，财政部长姆努钦已经诉诸国际货币基金(IMF)，要消除中国近日举措所创造出的不平等竞争优势。这是美国财政部从1994年以来，首次将中国列为汇率操纵国。

美国财政部在声明中指出，虽然中国当局一贯否认操纵汇率，但是中国人民银行周一的表现显示，中国当局能够充分控制人民币汇率。财政部说: 「中国人民银行向大众展现出他们有操纵汇率的丰富经验，而且随时准备好行动。」财政部认为，作为G20的一员，中国违反了他们对拒绝竞争性贬值的承诺。财政部说他期待中国遵守承诺，不要为了竞争用途操作人民币汇率。

中国暂停购买美农产品

在这之前，中国商务部發出声明表示，中国已经暂停采购美国农产品。声明中说: 「由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。」

此前，中国人民银行有关负责人在8月5日回答记者问题时说，人民币「破7」是「人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映。」易纲表示，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，现在的汇率波动是市场使然，但是他认为，中国的经济基本面良好，人民银行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。他也认为现在人民币的汇率波动是在合理稳定的范围内。

中美贸易战缠斗一年多。上周，美国总统特朗普宣布在9月1日开始要对剩下的3000亿中国商品加征10%关税。紧接着，人民币兑美元汇率跌破7美元以下，也就是十年来首次跌破「保7」红线。同一时间，黄金价格标上六年新高。

罗法/夏立民(路透社等)