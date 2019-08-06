 特朗普愿望成真? 美列中为汇率操纵国 | 经济纵横 | DW | 06.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

特朗普愿望成真? 美列中为汇率操纵国

北京在特朗普威胁新增关税下，先是让人民币跌破7，再宣布暂停购买新的美国农产品。美国财政部也随即出招。贸易战休兵之日愈来愈远。

USA Washington | Donald Trump äußert sich zu den Schießereien in El Paso und Dayton (picture-alliance/Newscom/C. Kleponis)

美国总统特朗普多次批评中国操纵汇率，导致贸易不平等。

(德国之声中文网) 美国财政部6日宣布，将定中国列为汇率操纵国。美国财政部透过声明表示，财政部长姆努钦已经诉诸国际货币基金(IMF)，要消除中国近日举措所创造出的不平等竞争优势。这是美国财政部从1994年以来，首次将中国列为汇率操纵国。

美国财政部在声明中指出，虽然中国当局一贯否认操纵汇率，但是中国人民银行周一的表现显示，中国当局能够充分控制人民币汇率。财政部说: 「中国人民银行向大众展现出他们有操纵汇率的丰富经验，而且随时准备好行动。」财政部认为，作为G20的一员，中国违反了他们对拒绝竞争性贬值的承诺。财政部说他期待中国遵守承诺，不要为了竞争用途操作人民币汇率。

中国暂停购买美农产品

在这之前，中国商务部發出声明表示，中国已经暂停采购美国农产品。声明中说: 「由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。」

Symbolbild USA China Handel (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

中国商务部在声明末尾表示: 「希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识，言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造必要条件。」

此前，中国人民银行有关负责人在8月5日回答记者问题时说，人民币「破7」是「人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映。」易纲表示，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，现在的汇率波动是市场使然，但是他认为，中国的经济基本面良好，人民银行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。他也认为现在人民币的汇率波动是在合理稳定的范围内。

中美贸易战缠斗一年多。上周，美国总统特朗普宣布在9月1日开始要对剩下的3000亿中国商品加征10%关税。紧接着，人民币兑美元汇率跌破7美元以下，也就是十年来首次跌破「保7」红线。同一时间，黄金价格标上六年新高。

罗法/夏立民(路透社等)

DW.COM

人民币跌破7美元 新关税引货币战?

人民币持续疲软是美国抱怨中国的「七大罪」之一，认为北京试图操纵货币减轻关税的影响。现在美方威胁要加关税，人民币又再跌，双方还谈得下去吗? (05.08.2019)  

相关内容

Währungen USA China & Euro

特朗普愿望成真? 美列中为汇率操纵国 06.08.2019

北京在特朗普威胁新增关税下，先是让人民币跌破7，再宣布暂停购买新的美国农产品。美国财政部也随即出招。贸易战休兵之日愈来愈远。专家认为，照着当前的这种策略，谈判不能取得任何成果。

USA China Gespräche im Handelskonflikt

中美互控背信 纳瓦罗批中国贸易「七大罪」 05.08.2019

第12轮中美贸易磋商结束不到36小时，特朗普就宣布，将在9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税。中国官媒怒怼，「栽什么树苗结什么果，撒什么种子开什么花」。

Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump, Wilbur Ross, Mike Pompeo, John Bolton, Peter Navarro

中美谈判恢复在即 特朗普再控北京操纵汇率 04.07.2019

6月底的大阪G20中美领导人谈判情势看起来很不同。北京似乎不愿意再让步妥协。除了贸易战休兵没有设定最后期限，中国同意购买美国农产品的时间、数量也不明确。

广告
Deutschland Freibad | Sommerbad Mariendorf (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

7月史上最热 专家警告还会更暖

7月初时，欧盟宣布今年6月是有史以来最高温。现在7月居然也是史上最热。专家甚至提出，有些高温区已不适人居。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  