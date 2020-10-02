 特朗普感染新冠病毒引发全球金融市场震荡 | 经济纵横 | DW | 02.10.2020

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经济纵横

特朗普感染新冠病毒引发全球金融市场震荡

美国总统特朗普感染新冠后，金融市场作出明显消极的第一反应。不过，指数下跌是否会持续呢？

Coronavirus in Japan Absturz Nikkei-Index (AFP/K. Nogi)

（资料图片）


DW.COM

美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫宣布取消周五所有竞选造势活动。

（德国之声中文网）周五（10月2日），德国达克斯指数开盘下跌1.3%至12559点。不过，开盘后半小时内，这一包含30家德国主要公司的指数便有所回升，跌幅缩小。

美国道琼斯30指数期货周五最初损失超过400点。

极度的不确定性

Axi市场分析师卡特科维奇（Milan Cutkovic）称之为市场的"短路反应"。瑞士信贷的投资战略分析师朱利安·维（Julian Wee）也认为："市场的第一反应是消极的，但我不确定这是否会持续。"

当然有理由认为，美国总统感染新冠对股市造成的影响不只局限于今天一天。因为对证券市场而言，最无法承受的就是不确定性。

而美国总统确诊新冠对市场而言，可能意味着较长时间的不确定性。而距11月3日的总统大选只有一个月的时间。

"博尔索纳罗"模式？

接下来数周，特朗普能否理政？有关刺激经济方案的谈判是否会继续拖延？特朗普是否无法参加与拜登的第二场电视辩论？拜登的胜算现在是否增加？这些似乎都与特朗普的病情走向有关。

"如果特朗普病情不重，那么这甚至可能成为对他有利的因素，就和巴西总统博尔索纳罗的情况类似"，商业银行首席经济师克莱默（Jörg Krämer）说道。"但如果他病情严重，必须中断选战，那么，他的对手就可以更加指责他低估了新冠病毒的危险性。"

VP银行首席经济师吉策尔（Thomas Gitzel）表示："如果美国总统感染病毒后病情严重，那将在金融市场引发不安。目前已经存在的不确定性会加剧。"



日经下跌日元上涨

特朗普发表感染新冠的推文后，日经指数也从周五较早时候的大幅上升转为下跌。收盘时，这一包含225个品种的股价指数下跌0.7%。

而被视为"安全港"的日元则上涨。在不确定性增加时，投资者为避险而买入日元。这意味着日本的出口价格将上升。

其它"安全港"

黄金价格也受利于投资者寻找"安全港"。金价周五早些时候明显上升，一度上涨0.5%，至每金衡盎司1915美元。

而油价则继续下跌。早在周四，由于新冠感染增加以及欧佩克最新提高产量，油价已经明显下降。

欧元兑美元汇率也有所下跌。

包括中国在内的一些亚洲股市则因中秋节而休市。

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