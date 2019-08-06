（德国之声中文网）美国总统特朗普是否正在寻求被永久载入历史史册还是又在想回到他作为房地产企业家的老本行？无论如何，他的最新想法让人联想起1867年美国对阿拉斯加土地的购买。

当时，美国从沙皇帝国以极低的价格 --720万美元（相当于现值1.2亿美元）买下了如今美国最北部联邦州的这片俄罗斯领土。据内部人士透露，特朗普已经与其顾问和工作人员一起制定了美国购买格陵兰岛的计划。

杜鲁门（Harry Truman）当年就曾想购买格陵兰岛。

美国总统对购买格陵兰岛感兴趣的原因是位于加拿大东北部的这一岛屿拥有丰富的自然资源和具有地缘战略重要性。据《华尔街日报》报道，特朗普的有些顾问认为美国购买该岛有很多好处，但是也有人认为是总统"一时大脑发热"。

该消息很快在丹麦引起反应。前丹麦首相拉斯姆森将特朗普的这一计划看作一个愚人节笑话。

拉尔森（Ajaja Chemnitz Larsen）是丹麦议会中两位来自格陵兰的代表之一。她向路透社表示，她的第一反应是"不，谢谢"。之后，她借助特朗普谈到收购计划的计划，谈到美国与丹麦关系这一话题。她在Twitter上写道："与丹麦建立更加平等的伙伴关系才是前进的道路，一个更强大，更具可持续性的格陵兰岛亦如此。"

特朗普的想法并不是全新的。远在他之前的一位前任，昔日美国总统杜鲁门早在1946年就曾打算以1亿美元的价格收购格陵兰岛，但是遭到丹麦人的拒绝。格陵兰岛是世界上最大的岛屿。美国在北大西洋和北冰洋之间的这个冰雪覆盖的岛屿上，建有一个军用机场-图勒空军基地。除了南极之外，该岛是世界上人口密度最低的地区。格陵兰岛在丹麦享有自治领土的地位。

特朗普预计将于9月初首次访问丹麦。不过没有迹象表明，访问期间他将谈到购买格陵兰岛的问题。这位美国总统对海外地产感兴趣已经不是第一次。此前他曾经表示朝鲜的"美丽海滩"是建造度假公寓的理想地点。

李京慧/洪沙 （路透社、法新社)

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