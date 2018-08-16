 特朗普怨中国影响不良 北京批华盛顿神逻辑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2018

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时政风云

特朗普怨中国影响不良 北京批华盛顿神逻辑

总统特朗普表示目前不考虑恢复美韩军演，并批评中国没有在去核问题上发挥积极影响。北京则反驳华盛顿的“神逻辑”。

Bildkombo Kim Jong-un Xi Jinping Donald Trump (Getty Images/AFP/F. Dufour/B. Smialowski/T. Yamanaka)

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週三(8/29)指控中国让美国与朝鲜关係变得更複杂。他认为是因为中国提供朝鲜经济协助才让去核进程停滞

他说：「中国让我们跟朝鲜的关係变得更麻烦......一部分是因为跟中国的贸易争端」,但是他仍坚持和中国国家主席习近平关係「很棒」。

中国一直是朝鲜主要的盟友和经济依赖，特朗普认为中美贸易战使中国减缓对朝鲜施压，影响去核进度。

特朗普在推特上说：「我们知道中国提供给朝鲜大量协助，包括金钱、石油、肥料和其他物资。这对去核没有帮助。」

对此，中国外交部发言人华春莹周四（8月30日）称美方“歪曲事实、不负责任的‘神逻辑’果然世界第一”，“对于美方各类‘花式甩锅’，对不起，我们不想接，也不能接”。

至于有关美韩联合军演，特朗普强调和朝鲜领导人金正恩关係「非常良好」，并回应目前没有理由花费大笔金钱举行美韩联合「战争游戏」。但他也说，若自己想这麽做，可以立即与韩国和日本再次展开规模比以往更大的联合军演。

针对影响中美关係甚钜的贸易战，特朗普重申会对北京採取强硬的姿态，表示现行贸易「对美国真的很不公平」，也再次批评前几任总统视而不见。

就在美国收到平壤当局密函后，特朗普取消了蓬佩奥访朝行程。虽然不满去核进度缓慢，但他到目前为止一直重申美朝峰会的成果丰硕，两国领导人保持友好。

Südkorea US-Truppen beim Militärmanöver (picture-alliance/Yonhap)

夏立民/罗法 (路透社、法新社)

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