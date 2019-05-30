特朗普怒呛穆勒:求官不成怀恨调查

(德国之声中文网) ，美国总统特朗普在推特上说，穆勒在成为特别检察官的前一天，曾经与其他潜在候选人一起，到白宫椭圆办公室要求被任命为联邦调查局(FBI)局长。特朗普拒绝他，说他已经在那个位子上坐了12年了。

同一天，特朗普在白宫南方草坪上告诉记者: 「你们都知道，在他(穆勒)离开联邦调查局之后，我跟他在公事上有点意见不合。他对我做的事情不满意，但我不怪他，因为我做我认为正确的事情。」

「穆勒根本不应该成为特别检察官。他要求我指派他当联邦调查局长，我拒绝了，他就被指派为特别检察官。所以你告诉某人他不能获得一个工作，之后这个人就有权对你做出裁决?」

特朗普说: 「他(穆勒)是一个非常不喜欢特朗普的人。」

特朗普之后更是说了很多混淆视听的话，比如说，一下子说「俄罗斯帮助我当选，跟我本人没有关系」，罕见的同意了俄罗斯有出力帮忙。而在白宫的南方草坪，他又说俄罗斯没有帮忙，而且俄罗斯总统普京比较希望希拉里当选而不是他。他在草坪上激动地对着镜头说: 「俄罗斯没有帮我选赢。你知道是谁让我当选的吗? 你知道是谁让我当选的吗? 我自己让自己当选的。俄罗斯完全没有帮我的忙。」

巴尔回应穆勒谈话

周四，美国媒体CBS公布的采访片段中，记者问现任司法部长巴尔(William Barr)，穆勒已经针对特朗普11个可能妨碍司法的行为进行分析，但是说他没有办法做决定，巴尔怎么看?

巴尔说: 「我个人感觉他本身有办法做决定。」他继续回答: 「有意见说，你没办法起诉现任总统，但是他原本有办法决定是否有犯罪行为存在。但他没有这么做，有他自己的理由，他也已经解释了。我不会去，你知道，挑战那些理由。但是既然他没有做下最终决定，司法部副部长跟我都认为，作为司法部的首长，我们有必要做出决定。」



记者追问，穆勒说国会可能是通俄门案的另外一个解决管道，巴尔回答: 「我不太确定他(穆勒)在暗示什么，但是司法部没有把自己侦察犯罪的能力当做国会的附属工具。」

穆勒投下辞职震撼弹

穆勒周三进行通俄门报告发布以来首次公开谈话。他表示，因为司法部的法律规定，起诉现任总统并不是他的调查团队能考虑的选项。 他也说，为了保持公正，他的团队不愿做出任何犯罪指控。此番言论被认为是他在暗示国会采取其他行动。

与此同时，民主党表示，穆勒的声明让他们能对特朗普展开进一步的调查。 众议院司法委员会主席纳德勒 (Jerome Nadler) 说: 「既然特别检察官穆勒无法起诉总统，现在国会必须透过法律途径来处理特朗普总统的谎言跟违法行为。 」

虽然共和党议员不断呼吁民主党议员放弃弹劾特朗普，民主党2020总统大选候选人贺锦丽 (Kamala Harris) 却说: 「国会必须依据可公诉的证据对特朗普采取适当的法律行动。 」

穆勒:美国大众需留意外国干预选举

穆勒在公开谈话中表示，证明有司法干预对通俄门案调查来说是一件很重要的事。 他针对调查报告的结果重申: 「如果我们很有自信的认为总统并无犯罪，我们会下这样的结论。 但我们并没有针对总统是否犯罪下一个定论。 」

此外，穆勒在发言中也再次强调，通俄门案的调查结果显示，有外力试图系统性干预美国2016总统大选，而美国大众应该好好留意这些指控。 他指出: 「调查报告必须能不言自明。 」

穆勒也说，由于通俄门案已终结，他的团队也将解散，所以他选择对外说明。 他表示将从司法部退休，回归一般市民的生活。 此前，外界不断揣测穆勒与司法部长巴尔 (William Barr) 疑似意见严重相左，然而穆勒在发言中却没有提及此事。 他反而感谢巴尔公开通俄门案报告。

穆勒在谈话尾声再次强调，调查报告代表他的证词，所以他往后不会再公开谈论特朗普或通俄门案的相关调查。