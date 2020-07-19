 特朗普态度大转弯：戴口罩就是爱国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2020

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时政风云

特朗普态度大转弯：戴口罩就是爱国

数月来，美国总统特朗普拒不承认戴口罩是防御新冠病毒的一种手段；而现在，他甚至认为，戴口罩实乃“爱国”。

USA I Bethesda I Präsident Donald Trump I COVID-19 (picture-alliance/AP/P. Semansky)

（德国之声中文网）美国总统特朗普在推特上表示："我们团结一致，努力战胜看不见的中国病毒。许多人说，若无法保持社交距离，戴口罩是爱国行为。"--并补充说："没有人比我，你们喜爱的总统，更加爱国！"

特朗普通过推文改变了其戴口罩是软弱象征的说法。但是，他的简短推文距全国范围内公共场所必须戴口罩的日益强烈的要求相差甚远。

由于美国几个州的新冠病毒感染人数近日来激增，使有意在11月3日竞选总统连任的特朗普承受着巨大的压力。其民主党竞选对手拜登（Joe Biden）则连续几个月来一直坚持在公开场所戴口罩。

USA I Joe Biden (picture-alliance/dpa/AP/M. Rourke)

戴口罩的特朗普竞选对手乔·拜登

传播好消息的"佳径"

对特朗普危机管理的批评声日益激烈，因此，特朗普打算从本周二（7月21日）开始重新恢复有关新冠疫情的每日新闻发布会。他在华盛顿说，定期发表的简报是获得积极信息的"很好的途径"。将来应主要将研发新冠疫苗和医疗药物作为重点。

截至4月底，特朗普几乎每天都出席白宫冠新冠病毒工作组的新闻发布会，出席新闻发布会的时间有时长达2小时以上。而他在会上发表的一些言论则常常招致批评，例如，四月份时他曾表示，正在考虑为阻止病毒传播向人们身上喷洒消毒液。

李京慧/凝炼 (法新社、德新社)

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